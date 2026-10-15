El Ayuntamiento de Pamplona dedica noviembre a la moda local con un programa de actividades para visibilizar este sector

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona dedicará el mes de noviembre a dar a conocer y visibilizar la actividad de las personas profesionales del sector de la moda en la ciudad con un amplio programa que incluye talleres formativos, encuentros y otras actividades paralelas. Esta iniciativa se enmarca en el programa 'Pamplona es moda - Iruña moda da', que pretende acercar a la ciudadanía este oficio, reconocer a las personas que lo sostienen y fomentar que la comunidad de profesionales de la ciudad vinculados al sector pueda conocerse, establecer relaciones profesionales y llevar a cabo proyectos conjuntos.

La programación para el mes de noviembre se ha planteado como un recorrido que discurre desde el aprendizaje al encuentro. Para ello, se han establecido cuatro bloques de acciones denominados 'Memorias que visten', 'Oficio abierto', 'La ciudad que viste' e 'Hilos que conectan', que se van a celebrar en diferentes espacios con formatos diversos. El objetivo, a través de este itinerario, es mostrar la transmisión del oficio, el proceso de transformación de una idea en una pieza textil y el recorrido de esta hasta llegar al consumidor final, ha informado el Ayuntamiento.

Las principales novedades del programa las ha presentado, este jueves, el concejal delegado de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendariz, junto a la diseñadora de moda y emprendedora Ilazki Martirena, coordinadora del programa 'Pamplona es moda - Iruña moda da'.

RECONOCIMIENTO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las acciones englobadas en 'Memorias que visten' mostrarán durante todo el mes, en los escaparates de la ciudad, los nombres, rostros y trayectorias que han dedicado su vida a la moda y a los oficios ligados a ella. La iniciativa pretende ser un homenaje y servir de reconocimiento a las personas que con su trabajo, talleres y comercios han construido el oficio de la moda y han vestido Pamplona a lo largo del tiempo.

El objetivo del segundo eje, 'Oficio Abierto', es que la ciudadanía conozca procesos y herramientas sobre la moda a través de 22 talleres y actividades, agrupadas por temas y colectivos, en función de cada semana del mes. La primera, del 2 al 8 de noviembre, estará dedicada a la formación. Centros educativos, escuelas y profesionales de la enseñanza mostrarán el oficio y las capacidades técnicas y creativas necesarias para trabajar en moda. Se abrirá el martes día 3, a las 17.30 horas, con un encuentro en la Universidad de Navarra, moderado por Marta Torregrosa, que servirá para explorar las historias y los significados que puede contener la ropa. A lo largo de la semana se sucederán diferentes sesiones formativas sobre costura industrial, patronaje, materiales, artesanía, creación y experimentación, de la mano de diferentes personas, colectivos y empresas de la ciudad en sus propios locales.

La semana del 9 al 14 de noviembre tomará el relevo el colectivo de proveedores y espacios vinculados al oficio. Tanto comercios como empresas especializadas de la ciudad abrirán sus puertas para acercar al público los tejidos, las máquinas, los materiales y las herramientas que acompañan cada proceso de creación. Por último, la semana del 16 al 19 de noviembre, estará protagonizada por las empresas dedicadas a la moda. A lo largo de diferentes sesiones, diseñadores, talleres y otras empresas mostrarán el proceso de su trabajo, desde la idea original y la elección de materiales, hasta la confección y la presentación de sus propuestas.

Todas las actividades serán gratuitas, pero requerirán inscripción previa, con un máximo de tres solicitudes, en el teléfono 010.

ENCUENTROS, CONEXIONES Y COMUNIDAD

'La ciudad que viste', el tercero de los ejes, agrupa una exposición y cuatro encuentros programados entre el 19 y el 21 de noviembre con el objetivo de favorecer el intercambio de ideas y la creación de conexiones. La muestra 'Del pasado al presente', que se podrá visitar durante la tercera semana de noviembre, del 14 al 23 de noviembre, en la sala de lectura del Civivox Pompelo, está concebida como un escaparate para descubrir distintas expresiones de la moda y conocer el trabajo de quienes forman parte del sector.

El programa de encuentros se abrirá el jueves 19, a las 18 horas, con 'Moda sostenible' a cargo de Maria Clè Leal. La jornada, partiendo de la experiencia de la creadora con la lana de oveja latxa, permitirá conocer proyectos e intercambiar impresiones sobre materiales, reutilización y consumo consciente. El siguiente encuentro será 'Emprender en moda', el viernes 20 a las 14.30 horas, protagonizado por Sonia Romero, de La Tienda de la Vecina, que abordará la creación de una marca y las estrategias para acercarla a las personas y conseguir un proyecto viable.

La última de las jornadas, el sábado 21, acogerá un doble encuentro. La sesión matinal 'Romper patrones y crear lazos', de la mano de Aitor Acilú y Marta Bariáin, tendrá el formato de taller participativo y estará diseñado para favorecer el conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias entre las personas del sector. El evento de la tarde, que clausurará la programación, tendrá como invitados a los diseñadores Daniel Chong y Guillermo Décimo. Además de recopilar todo lo acontecido en noviembre, se ofrecerán tres perspectivas distintas: el desarrollo de una marca y su relación con el público; la creación y el oficio que construye una prenda; y la importancia de conservar y comunicar el patrimonio de la moda. Presentará el evento el periodista de radio Fran Mezcua y se realizará un reconocimiento a una figura especial de la moda navarra.

La participación en estos encuentros que tendrán lugar en Civivox Pompelo también requiere inscripción previa, que podrá realizarse a partir del 3 de noviembre en el teléfono 010.