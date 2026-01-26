El Ayuntamiento de Pamplona destinará 7,2 millones para el contrato de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad

Jardines en Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a licitar en breve el contrato de mantenimiento de zonas verdes municipales, con el objetivo de llegar con nuevas empresas adjudicatarias al 1 de septiembre de este año. El importe anual destinado a este contrato será de 7,2 millones de euros. La duración del contrato será de tres años, a los que podrán añadirse hasta dos años más mediante prórrogas contractuales.

Este anuncio se produce tras la formalización del preacuerdo del primer convenio de jardinería de las empresas subcontratadas por el Ayuntamiento de Pamplona, alcanzado después de semanas de negociación entre la representación sindical y las empresas. El Ayuntamiento de Pamplona había emplazado previamente a ambas partes a alcanzar un acuerdo que permitiera su inclusión en el pliego de licitación del servicio. El preacuerdo contempla medidas orientadas a garantizar condiciones de trabajo dignas, como un incremento salarial y la reducción de jornada, entre otras iniciativas destinadas a combatir la precariedad laboral, según ha informado el Consistorio.

El Ayuntamiento de Pamplona, a la vista de la necesidad de mejora de las condiciones laborales del servicio de mantenimiento de zonas verdes, contempló en sus presupuestos municipales una "importante" subida con el fin de poder asumir futuras mejoras salariales en la nueva licitación del servicio. Esta reserva se realizó con anterioridad a la disponibilidad de los datos definitivos del Convenio Estatal de Jardinería 2025-2030, y de darse a conocer las reivindicaciones del personal de las contratas municipales. Además, desde el Consistorio se ha indicado que se ha trabajado para crear un marco que facilite el entendimiento entre empresas y trabajadores.

El Ayuntamiento ha expuesto que ha garantizado, asimismo, que el acuerdo que se firme pueda incorporarse al nuevo contrato, de manera que las mejoras salariales y sociales queden protegidas, se apliquen desde el 1 de septiembre de 2026 y se mantengan también en futuras contrataciones de personal.

El nuevo contrato se publicará en breve para asegurar la continuidad del servicio. Para hacerlo con garantías, es imprescindible que antes exista un acuerdo firmado entre empresas y trabajadores, como se anunció este pasado viernes, ya que, "sin él, el Ayuntamiento no puede asegurar que el esfuerzo económico realizado se traduzca en mejoras reales para los y las trabajadores". Por ello, se insta a todas las partes a cerrar las negociaciones lo antes posible con el objetivo de mejorar las condiciones laborales.