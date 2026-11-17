PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes una declaración por la que acuerda que el área de Cultura estudie las características técnicas y las condiciones necesarias para organizar un espectáculo de fuegos artificiales sin sonido en el marco de la programación de la festividad de San Saturnino como "una propuesta de ocio y celebración inclusiva para la ciudadanía".

Se trata de una iniciativa del PSN a la que EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han presentado conjuntamente una enmienda de sustitución. Estos cuatro grupos han votado a favor, mientras que UPN y PP lo han hecho en contra.

El PSN explicaba en su iniciativa que los fuegos artificiales son "uno de los actos más esperados" de los Sanfermines, pero "su componente sonoro impide que muchas personas con trastorno del espectro autista, con hipersensibilidad auditiva o sensibilidad al ruido, y determinados niños y niñas disfruten de estos espectáculos en igualdad de condiciones, pues las detonaciones pueden generar malestar, miedo o situaciones de sobreestimulación sensorial". "Preservar nuestras tradiciones festivas también implica hacerlas cada vez más inclusivas, teniendo en cuenta la diversidad de nuestra ciudadanía", planteaban los socialistas.

Para el PSN de Pamplona, San Saturnino constituye "un contexto especialmente apropiado para impulsar esta iniciativa", con una celebración "abierta, integradora e inclusiva que haga partícipes de sus actividades a todas las personas".