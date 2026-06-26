El Ayuntamiento de Pamplona lanza una colección de audiovisuales con el conteo de los días que faltan para el Chupinazo

El Ayuntamiento de Pamplona lanza una campaña con el conteo de los días que faltan para el Chupinazo - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona, falta de diez días para el inicio de los Sanfermines, y como viene siendo habitual en los últimos años, ha iniciado una campaña de comunicación que recordará cada jornada lo que falta para el lanzamiento del Chupinazo.

Este año, cada uno de los vídeos, que se podrán visualizar en las redes sociales oficiales de las fiestas @SanferminesPamplona y en las más de 75 pantallas digitales distribuidas por toda la ciudad, pondrá el foco sobre uno de los valores asociados a la nueva imagen institucional de las fiestas 'San Fermín, benetako jaiak, fiestas de verdad'.

Esta apuesta audiovisual hace un recorrido por los momentos clave de la fiesta a través de "valores que van unidos a los Sanfermines". Se trata de "la ilusión, la pasión, la emoción, la tradición, el carácter popular, la cultura, la diversidad, la igualdad, o la vinculación del espíritu de blanco y rojo con la cuadrilla, o la familia".

Las píldoras que conforman la cuenta atrás se podrán visualizar en redes sociales desde las cuentas oficiales de las fiestas @SanferminesPamplona en Instagram, Facebook, TikTok y X, y a través de las cuentas municipales del Ayuntamiento de Pamplona.

Contenidos que se alternan estos días con información práctica como los recorridos de la Comparsa o de las dianas, los horarios de las citas más importantes, el programa al completo, o lo que cada día se ofrecerá en puntos clave como la 'Zona Joven' o el espacio 'Kirolari - Sport kids'.

Además, la cuenta atrás estará presente durante los diez días previos a las fiestas en las más de 75 pantallas digitales que el Consistorio tiene distribuidas por toda la ciudad en dispositivos.

Así, se podrán visualizar en los nuevos dispositivos reloj-temperatura, en el kiosko del Bosquecillo, los centros Civivox, la Oficina de Turismo de Pamplona, o en los elementos urbanos de información audiovisual situados en los ejes comerciales de los barrios.

Este es el quinto año que el Ayuntamiento aprovecha los últimos días de la cuenta atrás para el inicio de las fiestas "para destacar alguno de sus valores o fortalezas".

Así, en 2022, el año del regreso de los Sanfermines tras el parón por las medidas sanitarias de la pandemia, se hizo un recorrido internacional, para que personas vinculadas con Pamplona hicieran el conteo final desde diferentes puntos del mundo, como Chicago, Johannesburgo o Tokio.

En 2023, se puso el foco en la transformación que la ciudad vive cada año con el lanzamiento del Chupinazo para poder enseñar a todas las personas visitantes "los atractivos de Pamplona más allá del periodo que va del 6 al 14 de julio".

En 2024, se dio voz a los principales colectivos implicados en la fiesta, para que cada jornada fuese uno el que transmitiera cuántos días faltaban para el estallido inicial.

Y ya por último, el pasado año, el testigo lo recogieron las personas embajadoras de la 'Marca Pamplona'. Desde el ámbito del deporte, la cultura o la gastronomía, se encargaron de recordar los días que faltaban para el Chupinazo.