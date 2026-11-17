Palacio de Condestable. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido una ayuda de 446.248,46 euros en la convocatoria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para actuaciones de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico. La cantidad corresponde a la mitad del presupuesto de licitación, de 892.496,92 euros, en las obras que se están acometiendo en el Palacio del Condestable, que son de conservación, restauración y mantenimiento extraordinario del inmueble. El proyecto de Condestable ha obtenido 73,32 puntos sobre los 100 posibles.

En la convocatoria se han seleccionado 78 propuestas de entidades e instituciones, principalmente ayuntamientos y diputaciones, con un presupuesto total de 133.033.328,70 euros, que recibirán en conjunto 80 millones de ayudas. Esta dotación corresponde al Programa del 2% cultural y se dirige a inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC), como el Palacio de Condestable, que fue declarado BIC con categoría de Monumento (Decreto Foral 310/1997), y está integrado en el Conjunto Histórico del Casco Antiguo de Pamplona, también declarado BIC, según ha informado el Ayuntamiento.

Las obras en el edificio de la calle Mayor comenzaron en octubre, con una duración estimada de seis meses, por lo que se prevé que terminen en el mes de marzo de 2027. Los trabajos se están compatibilizando con la actividad habitual en el edificio y buscan corregir las filtraciones de agua en distintos puntos y las deficiencias de evacuación de pluviales que afectan a cubiertas, canalones, lucernario, elementos de madera, carpinterías, fachadas y acabados interiores.

Las obras fueron adjudicadas a Construcciones Leache SL, por un importe de 871.104,41 euros. Se está actuando en los canalones de las fachadas a calle Mayor y Jarauta, y se abordan reparaciones en el lucernario central, la cubierta de zinc de la sala de instalaciones, elementos estructurales de madera, limpieza de manchas de humedad, sales y paramentos, carpinterías exteriores de madera y puerta de acceso, así como cerrajerías y barandillas de la fachada.

Según ha indicado el Ayuntamiento, las obras no alteran los valores patrimoniales del edificio e incluyen actuaciones complementarias para adecuar su estado tras el uso intensivo de los últimos 18 años, tras la rehabilitación integral que llevó a su apertura en 2008. Condestable acoge, en sus 5.246,83 metros cuadrados de superficie útil, las oficinas del Registro General del Ayuntamiento de Pamplona, el Museo de Pablo Sarasate y, como uso principal, el Civivox del Casco Antiguo.