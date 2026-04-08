El Ayuntamiento de Pamplona reconoce al pueblo gitano y su legado en la ciudad con dos placas conmemorativas - GORKA BEUNZA-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha querido este miércoles reconocer al pueblo gitano y a su legado histórico, cultural y social colocando dos placas conmemorativas en un poste situado en el entorno de las pasarelas del Arga (playa de Caparroso).

Se trata, según han indicado desde el Consistorio en una nota, de una triple conmemoración, ya que se hace en una jornada consagrada como Día Internacional del Pueblo Gitano, en el marco de la tradicional ceremonia del río, y se desarrolla para recordar que el pasado año se conmemorara que este pueblo cumple seis siglos de asentamiento en la Península Ibérica.

La concejala Maider Beloki, que ostenta la tercera Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona, y Jesús Jiménez Jiménez, Maravillas Echeverría Jiménez, Julia Jiménez Jiménez y José María Muñoz Berrio, en representación de diversas familias gitanas de la ciudad, han protagonizado un acto en el que han estado acompañados por otros miembros de la Corporación municipal, representantes del Parlamento foral, el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, Ricardo Hernández Jiménez, de la Federación Gaz Kaló y otras entidades y familias gitanas.

En las placas de acero lacado de 35x35 cm, colocadas en un poste circular de tres metros de altura, está escrito el texto en castellano, euskera y romaní la leyenda 'El Ayuntamiento de Pamplona, en reconocimiento al pueblo gitano, por sus 600 años en la península ibérica y su legado histórico, cultural y social en nuestra ciudad/ Lokàlo Rajpen e Iruñaqo, del pativ e Rromane Selaqe vi laqe 600 bersenqe so avili k-i iberikani penìnsula vi pe laqe historikano, kulturaqo thaj sociàlo barvalipen amare foros?e'.

Además, tras las distintas intervenciones de las entidades gitanas, se ha hecho la lectura del manifiesto del Día Internacional del Pueblo Gitano a cargo de Julia Pérez Echeverría, de La Majari; Silvia García Jiménez, de Fundación Secretariado Gitano y Delia Jiménez Echeverría, de Asociación la Igualdad.

Tras el acto de colocación de la placa, en ese mismo espacio se ha celebrado la llamada 'Ceremonia del río', un momento en el que "en toda Europa las asociaciones y entidades gitanas lanzan pétalos de flores al agua como metáfora de la libertad y la inexistencia de las fronteras, y encienden velas en las orillas de los cauces para rememorar a quienes les precedieron en sus comunidades, y en recuerdo de las personas gitanas víctimas del holocausto nazi".

Además, tanto la fachada de la Casa Consistorial, como el quiosco de la Plaza del Castillo se iluminarán esta noche con los colores de la bandera romaní: azul, verde y rojo.

En diciembre de 2025 la Comisión de Asuntos Ciudadanos aprobó una declaración institucional en la que el Consistorio se comprometía a organizar, en colaboración con entidades gitanas, este acto público de inauguración de una placa de reconocimiento "que forme parte de la Ceremonia del Río 2026, reforzando la dimensión participativa, comunitaria y simbólica de este reconocimiento" como "reconocimiento institucional que sirva como culmen del Año del Pueblo Gitano (...) como recuerdo permanente del Pueblo Gitano, siglos de persecución e intentos de exterminio, en memoria de la Gran Redada y el Samudaripen".

La declaración recalcaba que este homenaje quedaba incorporado al "al patrimonio memorial de la ciudad, garantizando su preservación y su consideración como espacio de memoria, respeto y lucha contra el antigitanismo".