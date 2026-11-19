Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) que anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de mayo de 2025 relativo a la aprobación y adjudicación del contrato para la puesta en marcha del programa Bizilabe Iruña, recurrido en su día por un grupo municipal.

La decisión de recurrir busca "defender los informes técnicos y jurídicos que respaldaron la decisión del Ayuntamiento y reclamar que la resolución del TAN sea revisada en sede judicial". Hasta entonces, el programa, al que solo le quedan cinco meses, seguirá impartiéndose, señalan desde el Consistorio.

El programa está dirigido a niños, niñas y jóvenes de entre 10 y 16 años y tiene como objetivo acercarles al mundo y a las profesiones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), con especial atención a la participación de las chicas. Su propuesta combina ciencia, tecnología y ocio desde el ámbito no formal, con la implicación de profesionales, empresas del sector y familias.

En sus alegaciones ante el TAN, el Ayuntamiento defendió que el expediente incorporaba documentación sobre los derechos exclusivos de la empresa adjudicataria, Elhuyar Fundazioa, sobre el programa, así como informes "que justificaban la utilización del procedimiento negociado sin publicidad". La posición municipal ha sido que esa documentación "acreditaba la exclusividad necesaria para acudir al procedimiento elegido".

La resolución del TAN reconoce que el Ayuntamiento acreditó que Elhuyar Fundazioa es la única entidad que puede desarrollar el programa registrado por razones de protección de derechos exclusivos. No obstante, el Tribunal Administrativo considera "insuficientemente justificado por qué debía contratarse ese programa concreto y no abrirse la concurrencia a otras propuestas de características semejantes". "Esa diferencia de criterio sobre la justificación de la contratación constituye el núcleo de la controversia", explican desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento acudirá a la vía judicial para defender su posición y solicitar la revisión de la anulación acordada por el Tribunal Administrativo de Navarra. La propia resolución contempla la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo.

DOS CURSOS DE OCIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA MENORES

El programa Bizilabe fue presentado en mayo de 2025 como un programa de ocio juvenil para promover la ciencia y la tecnología y se puso en marcha a partir de septiembre de ese mismo año con 60 jóvenes escolares de entre 10 y 14 años. El programa propone participar en actividades científicas y tecnológicas en el Museo de Educación Ambiental y daba respuesta a las necesidades detectadas en el diagnóstico entre alumnado de 3º y 4º de ESO sobre la implantación de las ciencias STEM (1.049 respuestas).

Según los resultados de aquel proceso de indagación, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas "no son disciplinas cercanas a la juventud de Pamplona, que muchas veces elige estudios influida por estereotipos culturales".

El objetivo de Bizilabe es "fomentar el interés por la ciencia y la tecnología entre la juventud, hacerlo de forma accesible y que el programa sirva también de factor de igualación socioeconómico y de género". Por sus precios, las actividades son "populares" y responden a tasas públicas; además, se tiene en cuenta de que, del total de plazas, al menos un 40% lo ocupen chicas, un género infrarrepresentado en STEM. El actual es el segundo curso en el que se desarrolla el programa en la ciudad.