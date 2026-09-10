El Ayuntamiento de Pamplona trabaja en la creación de Áreas de Promoción Económica en la ciudad, las primeras en Navarra

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona está trabajando en la creación de las primeras Áreas de Promoción Económica (APE) de Navarra, que buscan "dinamizar la economía, contribuir al desarrollo social y medioambientalmente sostenible de las actividades económicas, incrementar la competitividad de las empresas y mejorar el abastecimiento de bienes y servicios a la ciudadanía".

A través de un estudio, se está analizando el contexto para poner en marcha estas APE, su estructura y su viabilidad. Estas APE parten de la idea de que determinados espacios económicos "pueden mejorar su competitividad cuando el sector privado y la administración trabajan conjuntamente a partir de una estrategia, unos recursos y unos objetivos compartidos".

La creación de estas APE es uno de los 57 proyectos estratégicos definidos en la Agenda Urbana 2030. A nivel nacional, se han desarrollado dos APE en Cataluña y aquí en Navarra, tras la aprobación de la Ley Foral 18/2024, de 13 de diciembre, de Áreas de Promoción Económica de la Comunidad Foral de Navarra.

El estudio que se está realizando, y que deberá estar concluido para finales de año, combina análisis cuantitativo y cualitativo, trabajo de campo y participación de diferentes agentes.

Se analizará la viabilidad de una futura Área de Promoción Económica en Pamplona y se establecerán las bases técnicas, territoriales, económicas y organizativas necesarias para avanzar en su constitución.

Este trabajo pretende que el proceso permita "entender la realidad del ámbito, identificar sus oportunidades y condicionantes, construir la base de agentes implicados y comenzar a definir el proyecto que podrán desarrollar la futura APE en Pamplona".

En definitiva, se trata de "identificar y analizar el ámbito territorial más adecuado para esa APE, de identificar los principales agentes económicos y las condiciones necesarias para construir una estructura de impulso y gobernanza, de definir los principales vectores estratégicos y programas de actuación para el futuro proyecto, de construir diferentes escenarios de proyecto y financiación o de definir una hoja de ruta que permite continuar el proceso una vez finalizado el contrato de asistencia técnica".

Las empresas Focalizza y Som Impuls, que cuentan con experiencia en la creación de APE en Cataluña, están llevando a cabo el trabajo con un presupuesto de 17.424 euros.

DEFINICIÓN DE ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Las Áreas de Promoción Económica son, según la Ley Foral 18/2024, de 13 de diciembre, entidades privadas, constituidas por titulares de actividades económicas y por quienes ostenten la propiedad de inmuebles desocupados, que no puedan ser destinados a vivienda, susceptibles de poder alojar actividades situadas en una zona geográfica delimitada y continua, autorizadas por los municipios, que tienen como objetivo la mejora del atractivo y competitividad de esa concreta zona, mediante la realización de actividades y prestación de servicios que, en todo caso, serán complementarios a los municipales.

Estas entidades se gestionan de manera autónoma y actúan con responsabilidad financiera propia. Esta iniciativa se enmarca en el contexto del Plan Estratégico de Comercio de Pamplona y del Programa II del Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad 2018- 2020, denominado 'Cooperación empresarial'.

Dicho programa está orientado a fomentar el asociacionismo, regular y desarrollar fórmulas de cooperación público-privadas y alianzas de colaboración para consolidar el comercio local. Plantea varias líneas de actuación y, entre ellas, la de 'Comercio Urbano', con el objetivo específico de "hacer más competitivas y atractivas las aglomeraciones comerciales urbanas".

La línea contempla el impulso de figuras como la de los Centros Comerciales Abiertos, considerándola un paso intermedio hacia fórmulas de evolución de gestión más exitosas desarrolladas en otros países como son las Áreas de Promoción Económica (APE).