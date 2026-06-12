El Ayuntamiento reconoce con el Pañuelo de Pamplona a la Asociación Cabalgata Reyes Magos - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha acordado, por unanimidad, conceder el Pañuelo de Pamplona - Iruñeko Zapia a la Asociación Cabalgata Reyes Magos.

El galardón, que cumple su décima primera edición, se entregará el 8 de septiembre, dentro de los actos organizados con motivo del Privilegio de la Unión.

Con este premio, el Ayuntamiento quiere reconocer el centenario de la primera cabalgata de Reyes Magos que se organizó en Pamplona, en 1927, de manos de la Asociación de la Prensa.

En esa primera cita, se prestó "especial atención a los niños y niñas con menos recursos", por lo que se realizaron paradas en "lugares clave", como la Casa de Misericordia, Compañía, la Inclusa y el Hospital.

El Consistorio ha concedido el Pañuelo de Pamplona - Iruñeko Zapia a la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona, aunque se constituyó años más tarde, en 1996, como institución "que ha velado por mantener, preservar y conservar el espíritu de esa cabalgata original". De hecho, desde entonces, sigue organizando la cabalgata cada 5 de enero.

A lo largo de los años, la asociación ha ido incorporando nuevos elementos a la cabalgata y recuperando antiguas tradiciones, como la llegada por el puente de la Magdalena y la entrada por el Portal de Francia.

Además, la asociación realiza una "importante labor social, visitando a colectivos y personas que no pueden acudir a la cabalgata".

PAÑUELO DE PAMPLONA - IRUÑEKO ZAPIA

El Ayuntamiento de Pamplona creo en 2016 el reconocimiento del Pañuelo de Pamplona - Iruñeko Zapia para "premiar a las personas, físicas o jurídicas, y entidades que, por razón de su labor diaria, trayectoria personal o profesional, hayan contribuido de forma activa y notoria a la consolidación de la proyección de la ciudad de Pamplona". El galardón se entrega en el marco de las celebraciones del Privilegio de la Unión, cada 8 de septiembre.

Entre los premiados hasta la fecha están Paulina Fernández, propietaria de la Churrería La Mañueta; el periodista Javier Pagola; Elisa Sesma, Pablo Sánchez-Valverde y Mari Cruz Landa, por su trayectoria profesional ligada al Centro de Información y Planificación Sexual, Andraize; el exárbitro internacional Alberto Undiano Mallenco; al Colegio Oficial de Médicos y al Colegio Oficial de Enfermería, representados por Vicente Estremera y Belén Izcue; el historiador Juan José Martinena; Mai Garde Echalecu y Oier Sanjurjo Maté, que fueron capitana y capitán por aquel entonces de los primeros equipos femenino y masculino del C.A. Osasuna; el Pacto por la Persona Mayor de San Juan / Donibane; y Mariví Esparza Mugueta, encargada de custodiar la imagen de San Fermín de la Cuesta de Santo Domingo; y Mari Ganuza Senosiáin, quien fuera miembro de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona, durante más de cuatro décadas, uno de los fundadores de la Asociación Amigos del Olentzero y participante de la Cabalgada de Reyes, portador del paso de la Dolorosa en Semana Santa y colaborador en el hermanamiento de Pamplona con Bayona, entre otras facetas.