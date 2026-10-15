Azcona (Geroa Bai) pide "altura de miras" para concurrir las "fuerzas progresistas" en confluencia al Senado

El portavoz del grupo parlamentario Geroa Bai, Pablo Azcona. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha pedido "altura de miras" al resto de formaciones que apoyan al Ejecutivo foral para concurrir unidos al Senado en las próximas elecciones generales mediante la fórmula de agrupación de electores.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que hace una semana Geroa Bai propuso una confluencia "a todas las fuerzas progresistas de la Cámara foral para que ese espacio progresista y plural de Navarra tuviese un avance importante en las elecciones generales del 29 de noviembre".

Ha subrayado que hay "dos retos importantes"; por un lado el "avance de la ultraderecha y la derecha en el conjunto del Estado, que nos hace tener altura de miras para confluir conjuntamente", y, por otro lado, "la defensa del interés general de Navarra".

"Esta situación en la política estatal nos interpelaba a construir desde Navarra una propuesta electoral ilusionante que pare los pies al avance de la derecha y la ultraderecha. Era una lectura que hacíamos al conjunto de las cámaras, al Congreso y al Senado, sin vetos y sin exclusiones", ha remarcado.

Azcona ha reconocido que para el Congreso "en estos momentos no hay posibilidad de que esta propuesta avance, pero sí para el Senado". Por ello, ha insistido en la necesidad de "aunar fuerzas para conseguir un resultado positivo para las fuerzas progresistas y plurales y, por tanto, para el conjunto de la sociedad navarra, ante un Senado que va a ser especialmente relevante ante los posibles acuerdos de PP con Vox, apoyados por UPN desde Navarra y que pueden ir en contra del interés general de Navarra, de su autogobierno y de una sociedad plural y diversa".

El portavoz de Geroa Bai ha defendido que "sigue habiendo una propuesta encima de la mesa válida, que está en tiempo y forma, que es la concurrencia al Senado". "El tiempo de las coaliciones se acaba" al finalizar el plazo para registrarlas este viernes, ha apuntado. No obstante ha indicado que "existe también la herramienta de la agrupación de electores", a la que ya se recurrió en comicios anteriores bajo la fórmula de Cambio-Aldaketa.

"Hay que tener altura de miras. Es una propuesta que hacemos de Navarra y desde Navarra, entendiendo que Navarra es un sujeto político" y que "podemos lanzar un mensaje al conjunto del Estado de que esa unión de las fuerzas progresistas puede ser eficaz ante el avance de la ultraderecha que parece que va a venir", ha manifestado.

Azcona ha reiterado que "estamos en tiempo y forma". "Queda toda la semana que viene para poder concurrir en esta posibilidad de agrupación de electores hacia el Senado", ha indicado. Además, ha destacado que Geroa Bai hace esta propuesta "de forma sincera, de forma amplia", "sin ningún tipo de exclusión y con la total convicción de que la suma de todos es la mejor respuesta que podemos dar". "No damos por cerrada las posibilidades de que esto suceda a lo largo de los próximos días, porque el calendario electoral todavía está abierto y las posibilidades también", ha subrayado.

Preguntado por los periodistas, Azcona ha reconocido que "hay actores que han cerrado" la posibilidad de una coalición. A la espera de si el resto de formaciones respaldan la propuesta de crear una agrupación de electores, Geroa Bai registrará este viernes su coalición al Senado, al cumplirse el plazo. "Independientemente del resultado final, si no quieres quedarte fuera, tienes que estar", ha indicado. No obstante, ha insistido en su propuesta de concurrir como agrupación de electores, que "tiene un plazo mayor".

Por ello, ha vuelto a pedir "altura de miras para seguir en la mesa de negociación y buscar la fórmula que sirva" para "ser eficaces ante el avance de la altura derecha, especialmente en el Senado, donde una posible suma de UPN-PP pueda ser la primera fuerza y sacar los tres senadores".