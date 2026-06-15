Los bailables de txistu y gaita regresan a la Plaza del Castillo este martes

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los bailables de txistu y gaita, un clásico de la programación cultural del verano en Pamplona, regresan este martes, 16 de junio, a las 19.30 horas en la Plaza del Castillo, dando comienzo a una programación que se alargará hasta el próximo mes de septiembre, salvo el parón motivado por las fiestas de San Fermín.

Durante ese periodo, las bandas de txistularis y gaiteros amenizarán todos los martes y jueves el centro de la ciudad con actuaciones que alternarán, como es habitual, pasacalles, pasodobles, polkas, zortzikos o porrusaldas. Los bailables están abiertos a toda la ciudadanía, con entrada libre.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, en total se han programado 18 sesiones en diferentes franjas horarias en función del mes. En junio, los bailables serán el martes 16, jueves 18, martes 23, jueves 25 y martes 30. y en julio, martes 2, en horario de 19.30 a 21.30 horas. Después de un parón motivado por las fiestas de San Fermín, los bailables regresarán a la Plaza del Castillo el martes 18 de agosto, en horario de 19 a 21 horas, hasta el jueves 27 de ese mes. El programa finalizará en septiembre, con ocho conciertos entre el martes 1 y el jueves 24, en horario de 18.30 a 20.30 horas.

Las sesiones estivales de música de txistu y gaita se celebran en Pamplona desde el año 1943, si bien se ha modificado la ubicación pasando por diferentes escenarios como el paseo de Sarasate o el Bosquecillo hasta llegar a la actual, en la Plaza del Castillo. Estos bailables se enmarcan en los contratos que el Ayuntamiento de Pamplona tiene con las asociaciones Banda de Gaiteros de Pamplona-Iruñeko Gaiteroak y Banda de Txistularis de Pamplona-Iruñeko Txistulari Taldea para que amenicen los actos protocolarios y festivos de la ciudad, además de ofrecer diferentes actuaciones y acompañamientos a lo largo del año.