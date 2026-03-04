Baluarte acoge este jueves y viernes el XIX Salón del Estudiante y el Futuro Profesional 2026

Belén Galindo, Responsable de Comunicación de Diario de Navarra y Nerea García, responsable de Comunicación del Salón del Estudiante, acompañadas por Ion Buxens, coordinador del Salón del Estudiante. - SALÓN DEL ESTUDIANTE

La XIX edición del Salón del Estudiante y Futuro Profesional se celebrará los próximos 5 y 6 de marzo en Baluarte. Se trata del mayor evento de formación en Navarra con "el objetivo principal de proporcionar información y recursos a estudiantes de 4º de ESO, FP y Bachillerato sobre las diversas opciones educativas y profesionales que tienen a su alcance".

El evento, organizado por las empresas Navarprensa y Diario de Navarra, brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar diferentes carreras, conocer las opciones académicas disponibles y obtener asesoramiento sobre sus futuros estudios y carreras. Esta nueva edición del Salón del Estudiante y el Empleo contará con más de 60 expositores y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Defensa y la Acción Social de Caja Rural, también cuenta con el apoyo de los principales centros de formación de Navarra y el Gobierno foral, que estará presente a través del Servicio Navarro de Empleo y el Instituto Navarro de Juventud, el Ayuntamiento de Pamplona y diversas empresas, tales como Volkswagen Navarra, Fnac, Impulsa Centro de formación, Inserta de Fundación Once y Foro Europeo, entre otros.

EXPOSITORES

El Salón acoge una amplia oferta de universidades y escuelas universitarias que acuden a la cita para mostrar toda su oferta formativa y asesorar personalmente a los estudiantes. El Salón acoge una amplia oferta de universidades. Estarán presentes; entre otras, los centros universitarios con sede en Navarra, así como Mondragón, UPV o Deusto, o la Generalitat de Catalunya, representando a todas sus universidades públicas; así como centros de FP (Fundación Laboral de la Construcción, Instituto Cuatrovientos, Salesianos, Vitae o Impulsa Deporte).

Igualmente, el Salón ofrecerá información de centros de formación de diversos ámbitos, tales como deporte y salud, pilotos y azafatas, idiomas, viajes al extranjero, marketing, audiovisual, automoción, energías renovables, inserción laboral de personas con discapacidad o el sector farmacéutico.

ACTIVIDADES

Se ha diseñado un programa de actividades complementarias en colaboración con diferentes empresas, que participarán activamente con los jóvenes simulando entrevistas de trabajo, donde los estudiantes podrán conocer cómo afrontar un proceso de selección, cómo presentarse adecuadamente y cómo comunicar sus habilidades y motivaciones.

También, gracias a la colaboración del Servicio Navarro de Empleo, tendrán la oportunidad de elaborar un currículo vitae, explicando cuáles son los aspectos más valorados para destacar en los procesos de selección. Otra de las actividades es el 'hackatón', basada en casos reales planteados por empresas, en la que los participantes trabajarán en equipo para resolver retos vinculados a situaciones profesionales concretas.

Y, por último, otro de los elementos es el escape room, titulado 'Tras la pista del empleo', dirigido a la juventud que combina el componente lúdico con el aprendizaje con el fin de conocer el Servicio Navarro de Empleo y las competencias para la formación y búsqueda de trabajo.

La entrada al evento es totalmente gratuita y el horario es de 9.30 a 14 horas y de 16.30 a 19.30 horas.