Baluarte será sede en 2024 de 18 congresos

PAMPLONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Para este próximo año, el Auditorio Baluarte de Pamplona acogerá 18 grandes congresos en los próximos meses. Entre ellos destacan la XIII Reunión Nacional de Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis Domiciliaria (22-24 feb), el XXVI Congreso Nacional de Librerías (14-15 mar), el 50º Congresos de Jardines y Parques Públicos (29-31 may), el 40º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular - SEMNIM (22-24 may) o el XXXVIII Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplantes (29-31 may).

"A fecha de hoy tenemos confirmados para 2024 un total de dieciocho congresos, cuatro más que el año pasado por estas fechas, de los cuales cuatro serán internacionales, cifra que se podrá incrementar con algún que otro congreso aún pendiente de confirmar", señala Mikel Azcona, director comercial de NICDO.

Este 2023 se cierra para la sociedad pública NICDO (Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio), integrada en el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, con datos que superan las previsiones de comienzos de año en cuanto al número de eventos MICE en sus diferentes sedes, así como en el total de personas que han acudido a estos eventos. En concreto, en Baluarte, Planetario y Navarra Arena se han organizado más de 220 congresos y reuniones, ferias y exposiciones a las que han asistido 189.694 personas.

"Unas cifras que vuelven a estar encabezadas por el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte, consolidado como referente en la Comunidad foral y en el panorama nacional, donde se han celebrado 22 congresos -16 de ellos de carácter nacional y otros seis, internacional- además de otras 156 citas, que en total han atraído a 153.500 personas", resalta la directora de Infraestructuras Culturales de la sociedad pública, Paula Noya.

El año llega a su fin con datos que van en la misma línea ascendente que el año 2022, ya que a comienzos del año se habían confirmado 14 congresos nacionales e internacionales que se incrementaron durante el transcurso del 2023, permitiendo cerrar el año con 22 congresos en total. Además del resto de actividad MICE en el edificio, que ha contado más congresistas que el año anterior, incrementando la facturación de Baluarte un 9% respecto a lo previsto a principios de 2023.

Entre las principales citas que Baluarte ha acogido este año se encuentran el 63 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología - SEGG23, que congregó a 1.500 personas; la Reunión Anual de la Asociación del Ritmo Cardiaco - Ritmo 23, con 800 participantes; el congreso internacional sobre Terapia Génica y Celular, SETGYC 12th Annual Congress, que se celebró por primera vez en Pamplona; y la Reunión informal ministerial de Igualdad que reunió en Baluarte a ministros y ministras de Europa para tratar la Igualdad de Género. "Un hito importante para el auditorio pamplonés, que fue elegido como sede para albergar una de las 23 reuniones ministeriales celebradas por diferentes ciudades de la geografía con motivo de la Presidencia Española del Consejo de la UE", destacan desde Baluarte.

OTROS ESPACIOS MICE DE NICDO

Por su parte, Navarra Arena ha sido también espacio MICE en 32 reuniones, jornadas, ferias, exposiciones y muestras (cuatro más que en el ejercicio anterior), a las que han asistido 12.825 personas.

Una de las citas destacadas fue la IX Gala Niños Contra el Cáncer, programa del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, con unas mil personas en la pista central del pabellón; la 2ª Conferencia Anual de Alianza de las Regiones Europeas de Automoción, que congregó a alrededor de 500 asistentes; o el Encuentro de Empleo Universitario de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), a la que acudieron aproximadamente 1.000 personas.

Asimismo, el Planetario de Pamplona, tercera infraestructura de NICDO que alberga actividad MICE, ha organizado este 2023 congresos, reuniones y exposiciones que han superado los 23.300 visitantes.