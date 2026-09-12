Una barbacoa provoca un incendio en una vivienda en Lekunberri

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han intervenido este sábado para extinguir un incendio, que se ha originado en una barbacoa externa y que se ha extendido al tejado de una vivienda de dos alturas en Lenkunberri. No hay personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 13.23 horas y hasta el lugar se ha movilizado a los bomberos del parque de Cordovilla y la Policía Foral.

El fuego ha tenido su origen en la chimenea de una barbacoa externa a la casa, que se ha incendiado y el fuego se ha propagado por el tejado de la vivienda. Los vecinos han extinguido el fuego casi en su totalidad antes de la llegada de los bomberos, que han rematado el incendio y han realizado el saneamiento del tejado. La intervención ha finalizado a las 15.50 horas.