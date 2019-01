Bariáin (UAGN): "Gobierne quien gobierne siempre vamos a denunciar las injusticias contra el mundo rural"

Publicado 11/01/2019 14:58:45 CET

El presidente del sindicato agrario, reelegido en el cargo, pide "aumentar el presupuesto del sector de manera clara y decidida"

PAMPLONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, reelegido en el cargo en el XIII congreso del sindicato agrario, ha garantizado que "somos y vamos a seguir siendo el referente de la reivindicación rural" y ha afirmado que "nos da igual quien gobierne, siempre vamos a denunciar las injusticias que se cometan contra el mundo rural, los agricultores y los ganaderos".

Así lo ha señalado este viernes el presidente del sindicato en el acto de clausura del congreso. La candidatura de Bariáin ha sido la única presentada, por lo que automáticamente se ha proclamado su reelección al frente del sindicato y no ha sido necesaria la votación. La nueva junta permanente está formada por 12 personas, cinco de ellas nuevas incorporaciones.

Acompañan a Bariáin en la dirección Luis Miguel Serrano, en el puesto de secretario; Gonzalo Palacios, como vicepresidente primero; Álvaro Cirauqui, vicepresidente segundo; Iñaki Martínez, tesorero; y Javier Ayechu, Íñigo Arizaleta, Begoña Liberal, Miguel Unzue, Juana Ariztegui, David Navarro y Iosu Estenaga, como vocales.

Al acto de clausura del congreso, celebrado en Pamplona, han asistido representantes políticos, sindicales y empresariales, como el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi; el delegado del Gobierno en la Comunidad foral, José Luis Arasti; el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría; y los secretarios generales de UGT y CCOO, Jesús Santos y Chechu Rodríguez, respectivamente.

En su discurso, Bariáin se ha comprometido a "luchar y pelear" en este nuevo mandato y ha reivindicado la "independencia política" de la UAGN. "A pesar de que hay partidos, organizaciones y entidades que se empeñan en adjudicarnos señas de identidad, UAGN solamente tendrá la identidad que queráis vosotros y debe ser única y exclusivamente la defensa de la agricultura y ganadería", ha remarcado.

En esta línea, ha señalado que "algunos creen que la manera de desactivar esta organización y restarle protagonismo es vincularle a un lado u otro del espectro político" y ha querido dejar claro que "la independencia es la mayor fortaleza de esta organización".

Ha apostado así por que el sindicato siga siendo "un referente y siga influyendo en el resto de la sociedad" y ha animado a los afiliados a "arrimar el hombro por tener una UAGN cada día más fuerte", ya que el sindicato es "una herramienta potente, pero también hay que engrasar".

De cara a las próximas elecciones forales, Bariáin ha avanzado que el sindicato va a enviar una plataforma a todos los partidos que se presenten a los comicios con sus demandas y ha destacado que "si aceptan ganarán votos del sector y si no las aceptan, ojalá no gane ninguno". Según ha dicho, las medidas irán encaminadas a "aumentar el presupuesto del sector de manera clara y decidida, a frenar todo tipo de ataques al sector y dignificar la vida en los pueblos".

CRITICA LA "DICTADURA PRESUPUESTARIA" DEL GOBIERNO

Por otro lado, se ha referido a la actuación del Gobierno foral a lo largo de esta legislatura y si bien ha valorado que la interlocución con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente "ha sido buena", ha criticado que "no haya habido posibilidad de hacer ninguna aportación a los presupuestos de ningún tipo".

A su juicio, "esta dictadura presupuestaria hace que los únicos responsables a nivel presupuestario sean los del cuatripartito" y ha considerado que si ha crecido el presupuesto dirigido al sector es por "inercia".

También se ha referido Félix Bariáin al Canal de Navarra y tras señalar que "no va a poner en duda la voluntad" de los gobiernos, ha remarcado que "ha habido una ralentización de las obras" y ha pedido "acelerar la construcción de la segunda fase".

Igualmente ha asegurado que una "batalla principal" del sindicato en este nuevo mandato será "evitar que los pueblos se vacíen". "Sin pueblos no hay futuro y sin agricultores y sin ganaderos no hay pueblos. No puede ser que la política medioambiental sea más importante que un agricultor y un ganadero", ha argumentado. A este respecto, ha propuesto la creación de una dirección específica de despoblamiento.

Por otro lado, ha negado que exista "explotación laboral" y, refiriéndose al sindicato LAB, ha afirmado que "si alguien se queja y no denuncia eso solo tiene una palabra, demagogia".

EL SECTOR AGRARIO, "ESTRATÉGICO" PARA NAVARRA

Por su parte, el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha puesto en valor el "esfuerzo importante" realizado por el Gobierno foral durante esta legislatura a favor del sector agrario, "del que siempre hemos defendido su carácter estratégico para la región".

En este sentido, ha destacado el "esfuerzo importante" realizado a nivel presupuestario para "mejorar su competitividad". "En 2019, el presupuesto de la Dirección General de Desarrollo Rural y Ganadería asciende a casi 87 millones de euros, un incremento del 11,38% respecto a 2018 y 44% más que en 2015", ha resaltado.

Además, ha defendido el "rigor" del Gobierno foral en la gestión del Canal de Navarra, "sin que en ningún momento haya habido voluntad política de paralizarlo". Y ha asegurado que el "empeño" del Gobierno ha sido el de "actuar para garantizar la viabilidad del proyecto y del contrato, buscando la seguridad técnica y jurídica del mismo".

EL AGRICULTOR, "HARTO DE TANTO PAPEL Y PAGAR IMPUESTOS"

También ha intervenido en el acto Pedro Barato, presidente de la organización agraria Asaja, quien ha reconocido que "estos últimos cuatro años no han sido fáciles para UAGN" ante la investigación de un presunto fraude en algunos cursos subvencionados de Fundagro-UAGN, un caso que fue archivado. "El tiempo nos dio la razón de hacer las cosas bien. Siempre hay garbanzos negros en las familias, pero nosotros nos vamos a quedar con un magnífico cocido", ha señalado.

En otro orden de cosas, ha señalado que "queremos una PAC viva y una agricultura viva", pero que "tampoco hay que rasgarse las vestiduras por la PAC, que supone el 30%" de los recursos económicos de los ganaderos. Y ha remarcado que "el restante 70% proviene del mercado y no se puede jugar con él, ni desde el punto de vista del empleo, ni de los costes de producción, ni de poner tantas trabas".

"El agricultor está harto de tanto papel y de tanto pagar impuestos para qué. Si el que contamina paga, el que descontamina, que somos nosotros, cobra", ha reivindicado Asaja, quien ha afirmado que "no se puede llevar a la sociedad a cobrar más sin trabajar".