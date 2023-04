Barkos aspira a "dirigir" un gobierno "progresista y plural" y advierte que "algunos quieren repetir" el 'agostazo'

Archivo - La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barko (1d), el vicepresidente y titular de Vivienda del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi (c) y el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo (i).

PAMPLONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado que aspira a "revalidar" y "dirigir" un "gobierno progresista y plural" tras las próxima elecciones de mayo. A su vez, ha advertido de que "algunos quieren que se repita" el conocido como 'agostazo' de 2007.

Así se ha pronunciado en una acto en el que la coalición ha presentado su lista electoral al Parlamento de Navarra. Una candidatura de continuidad ya que, junto con Uxue Barkos a la cabeza, repiten Unai Hualde, Pablo Azcona, María Solana, Jabier Arakama, Mikel Asiain, Blanca Regúlez e Isabel Aranburu. Rafa Eraso e Itxaso Soto cierran los diez primeros puestos de la lista.

En su intervención, Uxue Barkos ha destacado que la lista a la Cámara foral está compuesta por hombres y mujeres "dispuestos a correr otra vez una carrera de fondo para poner la política al servicio de las personas". Y se ha comprometido a dar "todo el esfuerzo, el empuje y la valentía que la sociedad nos exigen".

La candidata de Geroa Bai ha incidido en la necesidad de "empuje y valentía en el Gobierno porque no es momento de seguidismo". En este sentido, ha criticado decisiones que ha atribuido a una "falta de fuerza y empuje para defender el interés general de Navarra". Y se ha comprometido a hacerlo en el Ejecutivo y el Parlamento, tomando las decisiones "en Navarra y sólo en Navarra".

"Ya lo demostramos en 2015 cuando negociamos la presidencia desde Navarra", ha remarcado Barkos, que ha contrapuesto que "no ha ocurrido lo mismo en otras ocasiones; 40 años en los que la presidencia del Gobierno foral se negociaba en Madrid cuando cualquier alternativa molestaba a Madrid". Al respecto, ha subrayado que "no olvidamos el 'agostazo' de 2007" porque "sabemos que la realidad puede tener vestigios de similitud en otros momentos". "Algunos quieren que se repita en estos momentos", ha advertido.

Uxue Barkos se ha referido a la negociación entre el Gobierno de España y UPN para aprobar la reforma laboral en la que, según el partido regionalista, "se habló de muchas cosas". "No sabemos de qué cosas pero no tenemos ninguna duda de que cosas se han dejado en el tintero", ha afirmado. En este sentido, ha remarcado que "no vamos a olvidar lo ocurrido esta legislatura en Pamplona, Barañáin, Burlada y Egüés".

Así pues, ha señalado que está "mirando hacia el futuro sin dejar de mirar el retrovisor, que nos recuerda en 2019 apostamos con honradez y valentía democrática por un gobierno plural y progresista que diera continuidad al trabajo de la legislatura anterior". Como balance, ha dicho que "la satisfacción no puede ser sino contenida y, a veces, teñida de disgusto porque ha faltado firmeza en defender el autogobierno y valentía para anteponer las necesidades de la sociedad navarra o a la hora de discrepar con Moncloa o Ferraz cuando tocaba".

En este sentido, ha reprochado la "falta de valentía" para "traer a Navarra las mejores condiciones para gestionar los fondos europeos". "Ya advertido de que la gobernanza no iba a ser la mejor de las herramienta" para gestionar estos fondos, ha indicado.

También a la hora de "pelear para conseguir el compromiso de financiación" para la segunda fase del Canal de Navarra ya que "si no hay financiación no se van a llevar a cabo las obras necesarias". Por ello, ha llamado a "seguir trabajando, sin seguidismo, cuando los intereses navarros no son los del conjunto del Estado o de Moncloa", recordando la "fotografía de Martorell", en referencia a la plana de Seat en esta localidad.

Barkos ha puesto en valor la labor de los consejeros y parlamentarios de Geroa Bai, también del presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, en la propuesta, con motivo del 40 aniversario de la LORAFNA de hacer una "propuesta de revisión necesaria para poner el Amejoramiento a la altura de las necesidades de los navarros". "Lamentablemente los socios del PSN no han tenido esa valentía", ha reprochado.

Uxue Barkos ha apostado por "retomar el impulso del gobierno del cambio tranquilo" de 2015 con "compromiso político, con trabajo y valentía".

La candidata de Geroa Bai ha criticado los intentos de "retorcer lo que las tendencias de las encuestas dicen tratando de desgastar al adversario por la vía de los fakes de las encuestas". "Nos seguimos jugando mucho, tanto como acompañar a la sociedad en un momento bien difícil", ha concluido Barkos, que ha llamado a "recuperar la fuerza y el impulso del Gobierno de Navarra".

LISTA DE GEROA BAI AL PARLAMENTO DE NAVARRA

1. Uxue Barkos

2. Unai Hualde

3. Pablo Azcona

4. María Solana

5. Jabier Arakama

6. Mikel Asiain

7. Blanca Regúlez

8. Isabel Aranburu

9. Rafa Eraso

10. Itxaso Soto

11. Javi Ollo

12. Jon Gondán

13. Maite Espinosa

14. Maite Garbayo

15. Anika Lujan

16. Jose Narvaiz

17. Gorka Azpirotz

18. Amaia Jaurrieta

19. Silvia Camaces

20. Joseba Orduña

21. Rubén Sánchez

22. Amaiur Guindeo

23. Flor González

24. Jone Fagoaga

25. Pedro Maskaray

26. Aitana Duque

27. Santi Arguibide

28. Roberto Crespo

29. Ana Isabel Martínez

30. Jabyer Andueza

31. Lander Santamaria

32. Esther Cremaes

33. Esperanza Vidal

34. Maria Basarte

35. Guillermo Ezkieta

36. Miren Aldaz

37. Noel Iriz de Pablo

38. Idoia de Carlos

39. Amaia Urra

40. Guillermo Larrayoz

41. Pili Igartua

42. Alvaro Baraibar

43. Maite Bengoa

44. Fernando Domínguez

45. Daniel Inerarity

46. Koldo Martínez

47. Itziar Gómez

48. Ana Ollo

49. Mikel Irujo

50. José Mari Aierdi