Barkos dice que Geroa Bai "apuesta por gobiernos plurales y progresistas y la defensa del acuerdo programático"

La expresidenta del Gobierno de Navarra y senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora de Geroa Bai y expresidenta el Gobierno de Navara, Uxue Barkos, ha asegurado este sábado que la postura de su coalición desde 2015 "es la apuesta por gobiernos plurales y progresistas y la defensa del acuerdo programático" y ha afirmado que la vocación de Geroa Bai es "seguir trabajando por el interés general y sobre todo por un modelo de sociedad".

Ante la reunión que mantendrán el lunes los socios de Gobierno tras la crisis abierta por sus discrepancias respecto al cierre de las aulas concertadas, Barkos ha enmarcado la postura de Geroa Bai -que el jueves facilitó con su abstención la ley de UPN contra el cierre de aulas- en una "apuesta por la calidad en la educación y por el euskera".

Barkos ha destacado que es "esencial" que en los gobiernos de coalición "trabajemos con consensos políticos". En este sentido, ha asegurado que en Geroa Bai "no nos hemos movido de donde venimos trabajando todos estos años", que "se han consolidado en gobiernos progresistas con políticas estables y que han traído beneficio inexcusable, ineludible y evidente a esta sociedad".

Uxue Barkos ha reconocido que, respecto al cierre de aulas en la concertada, "lo ideal hubiera sido un acuerdo y en eso ha estado Geroa Bai desde el primer momento y en eso vamos a seguir estando siempre". Sin embargo, "cuando el acuerdo no llega, entonces hay que tomar decisiones", y se adoptó "una decisión legislativa que ahonda y abunda" en la "calidad en la educación y la defensa del euskera".

Preguntada por el hecho de que Geroa Bai haya facilitado la aprobación de una propuesta de UPN, Barkos ha recordado que "en el Parlamento de Navarra son muchas las ocasiones en que las iniciativas las han podido presentar grupos ajenos a los socios de gobierno y han tenido el apoyo, en unas ocasiones por un lado por una cuestión, en otras ocasiones por otro".

Además, ha precistado que la propuesta de UPN "tiene una reformulación posteriormente" y ha destacado que con su abstención "lógicamente mostramos alguna cierta diferencia". Ha afirmado, además, que finalmente salió adelante una propuesta "que veníamos haciendo desde el principio en forma de acuerdo político" pero que "no sé llego, no sé quiso".

Preguntada si se plantea presentarse como candidata de Geroa Bai en las próximas elecciones forales, Uxue Barkos ha destacado que "siempre he dicho que estoy a disposición de mi organización" pero ha precisado que "esto es un proceso que iremos viviendo sin ninguna urgencia, sin ninguna precipitación a lo largo de los próximos meses" en el seno de la coalición. En este sentido, ha agradecido al presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde, por sus declaraciones en las que afirmó que sería una muy buena candidata en los comicios de 2027.