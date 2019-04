Bel Pozueta: "Hablar de vetos me recuerda a hace 20 años, cuando alguien actúa desde una situación antidemocrática"

Publicado 09/04/2019 12:43:22 CET

Afirma que quiere ser "la voz de Navarra en Madrid" frente a la "paradójica" alianza de UPN con PP y Ciudadanos

PAMPLONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Bel Pozueta, ha afirmado que hablar de vetos para acuerdos entre formaciones políticas le "recuerda a hace 20 años, cuando alguien actúa desde una situación totalmente antidemocrática" y ha señalado que EH Bildu "no tiene ninguna vergüenza" por ejemplo en dar su apoyo a decretos del Gobiernos del PSOE, como ocurrió la semana pasada, "si se resarce a la población en positivo".

La candidata navarra ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press que "sin duda" se ve con opciones de conseguir escaño en el Congreso, después de que en las últimas elecciones generales su coalición no lo consiguiera en Navarra. "Veo que en la calle hay ilusión y venimos claramente para poner límite a la derecha de Vox, UPN, Ciudadanos y PP, que se lo ha creído. Desde EH Bildu vemos que podemos ser quien ponga el límite a esa derecha", ha asegurado.

Bel Pozueta, madre de uno de los jóvenes condenados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua, ha afirmado que quiere representar "la voz de Navarra en Madrid", frente a la "paradójica" alianza de UPN con PP y Ciudadanos. "Es algo tan paradójico como que UPN, que ha tenido el paladín siempre del navarrismo y de la defensa de la foralidad, se junte con unos partidos que están planteando la recentralización. Es algo paradójico, que no se entiende, yo pienso que los navarros, incluso sus propios votantes, van a necesitar un argumentario, primero para argumentar y después para creérselo", ha asegurado.

Frente a ello, la candidata navarra ha afirmado que EH Bildu "defiende la soberanía navarra", y ha asegurado que, "así como se está planteando en la Comunidad Autónoma Vasca un debate sobre el estatuto, también los propios navarros vamos a tener que decidir sobre nuestro futuro".

Sobre la posible activación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, que prevé el mecanismo de incorporación de Navarra a Euskadi, ha afirmado que ella "no entraría en la Transitoria Cuarta, me parece que previamente tiene que haber un debate, que podamos ver hacia dónde queremos ir, no necesariamente desde la Transitoria Cuarta". "En Navarra tendríamos que abrir un debate más amplio, esa no es una única opción", ha señalado.

Además, y hablando también de la situación que está viviendo Cataluña, ha afirmado que ella haría "la diferencia entre independentista y soberanista". "Yo abogaría por el soberanismo, por el derecho a decidir, eso es lo primero, el derecho básico, el reconocimiento del derecho a decidir de un pueblo, así como se le da también el derecho a decidir a una persona. A ese derecho hay que darle cauces y concreción jurídica", ha defendido.

Tras las críticas al PSOE por contar con votos de EH Bildu para aprobar determinados decretos en el Congreso o sobre la postura del PSN de rechazar acuerdos de Gobierno con EH Bildu, Bel Pozueta ha afirmado que "a mi me recuerda a hace 20 años, cuando alguien con unos argumentos concretos actúa desde una situación totalmente antidemocrática, que estaba dejando a una parte importante de la población navarra, que no le daba voz y que encima ponía un estigma porque le daba votos". "Eso lo han ido alimentando, ha ido bajando el nivel, ahora estamos en elecciones y de nuevo están buscando la confrontación y nos están llevando a un imaginario de hace veinte años, cuando estamos en otra situación", ha señalado.

Preguntada sobre si condena a ETA, Bel Pozueta ha afirmado que "EH Bildu la conforman diferentes organizaciones que en su momento han tenido diferentes posiciones con respecto al actuar de ETA". "Hubo grupos que estaban en contra de ese actuar, otros grupos que en su momento lo podían haber refrendado o defendido, según en qué momentos, y que también han comentado, cuando se les ha planteado, que la respuesta que dieron en aquellos momentos quizá no fue la más adecuada", ha dicho.

A continuación, ha señalado que ella entra en EH Bildu "con unos planteamientos en los que, por ejemplo, ahora, si hay posibilidad de hablar, si hay posibilidad de entendimiento, de escucha, con un ejercicio de empatía, se puede hacer muchísimo en política".

En relación a un posible apoyo de EH Bildu a la investidura del socialista Pedro Sánchez, Bel Pozueta ha afirmado que "tendríamos que ver los términos y además en Madrid vamos a ser un grupo importante, no es que vaya a estar yo, voy a estar yo con el resto de compañeros de EH Bildu de la Comunidad Autónoma Vasca, y vamos a estar con ERC y con otras fuerzas". "Vamos a crear un grupo importante y vamos a tener mucho que decir", ha asegurado.

RECHAZO A INVERSIONES "FARAÓNICAS" PARA EL TAV Y EL CANAL

En otro orden de cosas, Bel Pozueta ha mostrado su rechazo a inversiones "faraónicas" para la construcción del tren de alta velocidad y el Canal de Navarra.

"El TAV es una obra faraónica que se ha hecho sin ningún criterio que tenga que ver con las necesidades reales de Navarra. Es una barbaridad desde el punto de vista ecológico y presupuestario", ha indicado, para abogar por un "tren social" y por realizar "estudios e inversión". "Llevamos cien años sin que se haya hecho una inversión en las infraestructuras ferroviarias. Yo lo que más conozco es el corredor de Sakana y hay un ancho de vía que no da posibilidades. Muchas veces tienen que estar los trenes parados para que pase otro tren. Ahí hay que invertir. Y veo que Alsasua era un nudo de comunicaciones y ahora para utilizar el tren en Alsasua tenemos que venir a Pamplona para comprar un billete", ha asegurado.

En el caso del Canal de Navarra, ha afirmado que en la Ribera "hay un problema de agua para consumo humano" y ha considerado "necesario que se haga un estudio de necesidades". "No se trata de hacer por hacer. Estamos en contra de inversiones faraónicas, que es la política que se ha llevado sin tener en cuenta las necesidades de la población", ha indicado.

Bel Pozueta también se ha mostrado en contra de una pasarela para que agentes de la Guardia Civil puedan integrarse en la Policía Foral en el caso de que Navarra asuma las competencias de tráfico. "Una policía integral entra de lo que estamos diciendo de la soberanía de Navarra y una policía integral es una policía para el pueblo, para Navarra. Cuando se plantea que a la Guardia Civil se le dé la posibilidad de que se integre en esa policía, yo ahí no estaría para nada de acuerdo", ha afirmado.

"YA NO HAY UNA SOLUCIÓN JUSTA" PARA EL CASO ALSASUA

Con vistas a las elecciones y a la posibilidad de que el caso Alsasua movilice a votantes en torno a su candidatura, Bel Pozueta ha señalado que "la ciudadanía navarra ha visto cuál es mi actuar, no he tenido que ir haciendo teatro, no me he tenido que ir creando una imagen concreta". "No estoy en EH Bildu ahora de repente. Tengo una trayectoria. En algunos momentos también he aparecido en otras listas que luego se podrían relacionar con EH Bildu. Quien me va a votar no es algo que ha surgido de repente, sino que he tenido un recorrido. A nivel profesional llevo ya 25 años trabajando en la formación, he trabajado mucho en centros de estudios, he trabajado para el Departamento de Educación formando al profesorado, me conoce muchísima gente", ha señalado.

A la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos ante las condenas dictadas por la Audiencia Nacional en el caso Alsasua, Bel Pozueta ha afirmado que "ya no hay una solución justa, porque el sufrimiento que se ha generado es inmenso". "Un día de libertad es algo que tiene mucho valor para la persona. Nuestros hijos, por de pronto, Adur, Jokin y Oihan, ya llevan dos años y medio en la cárcel, con una utilización muy política de la prisión preventiva. Los otros chavales llevan más de medio año con la privación de libertad. Es algo injusto, eso ya no se puede pagar", ha apuntado.