Bel Pozueta no repetirá como candidata de EH Bildu por Navarra en las elecciones generales

Archivo - La candidata de EH Bildu al Congreso por Navarra, Bel Pozueta - EH BILDU - Archivo

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de EH Bildu por Navarra en las dos últimas legislaturas, Bel Pozueta, no repetirá como candidata en las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre y, según expone en una carta en la que anuncia su decisión, ha llegado el momento de ceder el testigo a nuevas personas. "Me retiro de la política institucional a trabajar en otros ámbitos de nuestra Comunidad", indica.

Pozueta explica que la primera vez que aceptó encabezar la lista de EH Bildu al Congreso por Navarra fue en marzo del 2019, "siendo partícipe del movimiento civil contra la injusticia a la que condenaron a los jóvenes de Altsasu". "Entonces, sumergida en la lucha por las libertades y por los derechos para la ciudadanía de Euskal Herria, no tuve muchas dudas para dar mi respuesta afirmativa", expone, para recordar que en las primeras elecciones de 2019 no salió elegida, pero sí, en noviembre del mismo año, en la repetición electoral.

Según añade en la carta, "hoy llega el momento de dar un paso importante para mi dentro de este proyecto común, se trata de pasar el testigo a una persona que refrendará en Madrid los intereses de esa Navarra a la que defendemos". "La responsabilidad política exige energía vital y compromiso, y confieso que mi salud ha mermado la energía necesaria, no así el compromiso con el que me despido", afirma.

Pozueta explica que han sido seis años con momentos "muy buenos" y otros "no tan gratos". "Me quedo con el gran aprendizaje de vida, las compañeras y compañeros de grupo de Madrid e Iruñea, a quienes he acogido como amigos. Estoy orgullosa de haber sido participe de los momentos clave de la política estatal de estos últimos años, en los que EH Bildu ha dejado su impronta, desde la responsabilidad y con el objetivo de hacer la vida de la ciudadanía de Hego Euskal Herria, y consecuentemente de Nafarroa, más grata y digna", indica.

La diputada añade que se retira de la política institucional a trabajar en otros ámbitos de la Comunidad foral. "Sigo, seguimos con el compromiso intacto, no son pequeños los retos que se nos presentan en los siguientes meses, la partida frente al fascismo es trascendental", señala, para defender el proyecto de EH Bildu y mostrarse "convencida" de que "nuestro pueblo ganará esta batalla también".