La bodega Otazu recibe el Premio Pyme Navarra 2026 por su innovación, sostenibilidad e internacionalización

Diego Farrera, CEO de Otazu, recoge el Premio Pyme Navarra 2026 - OTAZU

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La bodega Otazu ha sido distinguida con el Premio Pyme Navarra 2026, un reconocimiento otorgado por Banco Santander y Cámara Navarra, en colaboración con Cámara de España y Diario de Navarra, que pone en valor la trayectoria empresarial de pequeñas y medianas empresas destacadas por "su contribución al desarrollo económico, la generación de empleo y su capacidad de innovación".

El jurado ha reconocido a Otazu como un "referente dentro del sector vitivinícola por su firme apuesta por la innovación, empleo y formación, la sostenibilidad y la internacionalización", pilares que "han marcado la evolución de la bodega durante las últimas décadas y que han permitido consolidar un proyecto profundamente vinculado al territorio con presencia en más de 30 países", según han informado en un comunicado.

Diego Farrera, CEO de Otazu, fue el encargado de recoger el galardón durante un acto celebrado en la sede del Banco Santander en Pamplona, al que asistieron representantes institucionales, empresarios y directivos de la Comunidad foral. "Queremos situar al vino de Navarra donde tiene que estar. Hay más que Rioja y Ribera del Duero", señaló.

Ubicada entre la Sierra del Perdón y la Sierra del Sarbil, Otazu alberga el viñedo con Denominación de Origen Protegida Pago (D.O.P. Pago de Otazu) más septentrional de España.

Recuperada por la familia Penso en 1989 tras más de un siglo de inactividad provocado por la llegada de la filoxera a España a finales del siglo XIX, la bodega ha desarrollado desde entonces un modelo que "combina el legado histórico de su Señorío", cuyos orígenes se remontan al siglo XII, y de su bodega datada de 1840, con una "visión moderna, innovadora y de largo plazo".

Sus vinos, "marcados por la influencia atlántica, expresan con fidelidad el carácter singular de su terroir y la identidad de su viñedo". En este sentido, uno de los aspectos especialmente valorados por el jurado ha sido el proceso de transformación digital impulsado por la compañía en los últimos años.

Entre las iniciativas desarrolladas, destaca la creación de una aplicación propia de gestión integral, que ha permitido digitalizar procesos estratégicos relacionados con la producción, la calidad, la gestión de stocks, las compras, los eventos, los recursos humanos o la atención al cliente, "que favorecen una toma de decisiones basada en datos y una mayor eficiencia operativa".

Asimismo, Otazu ha incorporado distintas soluciones tecnológicas en el viñedo mediante estaciones meteorológicas, sensores de humedad y estrés hídrico, así como el uso de drones para el seguimiento agronómico de las parcelas. Estas herramientas "permiten optimizar el manejo del viñedo y avanzar hacia un modelo productivo cada vez más eficiente y sostenible".

La sostenibilidad constituye otro de los ejes estratégicos de Otazu. Entre las medidas implementadas, destacan la instalación de paneles solares con lo que se han conseguido una reducción en el consumo de 16,97%, la reducción del 26% del peso de las botellas con hasta un 84% de material reciclado en su fabricación, además de proyectos pioneros como la incorporación de acolchado orgánico elaborado con lana de oveja Latxa para mejorar la conservación de la humedad del suelo y optimizar el uso del agua.

El jurado también ha valorado "el compromiso de Otazu con las personas, el talento y la formación continua", así como "el carácter internacional y diverso de su equipo humano, reflejo de la proyección global de la empresa".

Con la obtención de este reconocimiento, Otazu representará a Navarra en la fase nacional del Premio Pyme del Año 2026, cuya resolución se conocerá durante los primeros meses de 2027 en Madrid.

Este galardón reconoce la evolución de Otazu como "un proyecto que ha sabido crecer desde sus raíces, consolidando la calidad de sus vinos y su vínculo singular con el arte, al tiempo que integra historia, innovación y proyección internacional sin perder su profunda vinculación con el territorio".