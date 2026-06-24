A disposición judicial la edil soriana detenida y en libertad con medidas para los otros cinco investigados

Agentes de la UCO en el interior del Ayuntamiento de Soria durante el registro. - EUROPA PRESS

SORIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Área de Medio Ambiente, Turismo y Comercio en el Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ha pasado esta mañana a disposición judicial con motivo de su detención este martes en el marco de una investigación desplegada en dicha institución local por la Guardia Civil que concluyó, provisionalmente, con la detención de otras cinco personas.

Mientras que la referida edil ha sido puesta esta mañana a disposición judicial, las otras cinco personas investigadas disfrutan de libertad pero con la obligación de personarse en el juzgado cada vez que sean requeridas, según la última información facilitada por la Subdelegación del Gobierno en Soria y recogida por Europa Press.

La operación, aún bajo secreto, se inició a primera hora de la mañana de este martes y derivó en la detención de un total de seis personas, cuatro en la provincia de Soria y dos en la Comunidad de Madrid, como resultado de las actuaciones practicadas por agentes de la Comandancia, que durante buena parte del día registraron el Ayuntamiento, al tiempo que efectuaron registros en dos domicilios particulares vinculados a la investigación.

La misma está dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, y se lleva a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3. Se apunta, inicialmente, la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español.