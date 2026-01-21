Las bonificaciones sobre el impuesto de contribución urbana de Pamplona podrán solicitarse hasta el 31 de enero

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado un plazo hasta el 31 de enero de 2026 para solicitar las bonificaciones sobre el impuesto de contribución urbana. Familias numerosas, familias monoparentales y personas que perciban pensiones no contributivas, Renta Garantizada o Ingreso Mínimo Vital podrán beneficiarse de estas bonificaciones, que podrán alcanzar hasta el 90% del importe estipulado.

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud de forma presencial o telemática, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota. En el caso de solicitudes presenciales, debe hacerse en los registros municipales mediante cita previa obtenida a través del teléfono de atención ciudadana 010 (948420100). El Registro General del Ayuntamiento se ubica en el Palacio de Condestable (calle Mayor 2), pero además existen otros cuatro registros auxiliares en varios puntos de la ciudad. Asimismo, puede gestionarse desde la Oficina de Atención al Contribuyente, ubicada en la calle del Mercado, siempre con cita previa. Las solicitudes que se presenten por vía telemática deben realizarse a través de la Sede Electrónica.

Para poder optar a estas bonificaciones es necesario que las familias estén empadronadas en la vivienda para la que se solicita la bonificación, que debe ser, además, su domicilio habitual. Asimismo, será necesario que certifiquen ser propietarias, de forma total o en un porcentaje, del inmueble. Junto a este requisito, también deberán certificar que los ingresos familiares no superen en cuatro veces el Salario Mínimo Interprofesional, y estar al corriente de pago con el Ayuntamiento.

El porcentaje de bonificación oscila entre el 10% y el 90% de la cuantía del impuesto fijada para la vivienda, en función de la renta familiar. La ayuda más elevada se concederá a aquellas solicitudes en las que la renta de la unidad familiar es menor al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si la renta se encuentra entre una y dos veces el SMI, la bonificación serán del 60%. En el caso de que la renta familiar sea entre 2 y 3 veces el SMI, la ayuda será del 20% y para las unidades familiares con rentas entre 2 y 4 veces el SMI, será del 10%.

En año pasado, el Ayuntamiento de Pamplona recibió 600 solicitudes. El 68,8% (413) fueron presentadas por familias numerosas, un 18,2% (109) por familias monoparentales o en situación de monoparentalidad y un 13% (78) por quienes perciben pensiones no contributivas, Renta Garantizada o Ingreso Mínimo Vital.

Junto a la instancia general de solicitud de la bonificación, será necesario presentar un certificado, título o tarjeta oficial de ser familia numerosa, familia monoparental o familia en situación de monoparentalidad, junto a una fotocopia de la última declaración del IRPF de todos los miembros de la unidad familiar; si no hay declaración, servirá el certificado de la Hacienda Foral de no haberse efectuado esa declaración por no estar obligado a ello o la declaración jurada de los ingresos familiares brutos obtenidos, justificándolo documentalmente.

Para los solicitantes perceptores de pensiones no contributivas, Renta Garantizada o de Ingreso Mínimo Vital, la instancia general deberá incluir la resolución de la concesión de dicha pensión o renta, además de la fotocopia de la última declaración del IRPF de todos los miembros de la unidad familiar o, como en el caso anterior, certificado de Hacienda de no estar obligado a realizarla o declaración jurada de los ingresos familiares brutos, con justificación documental.