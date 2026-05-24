La Bonoloto deja un premio de más de 42.000 euros en Pamplona

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto, celebrado este sábado, 23 de mayo, ha dejado un premio de 42.598,28 euros en Pamplona. Se trata de un boleto acertante de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) que se ha vendido en el despacho receptor 63.060, ubicado en el Paseo Anelier 21, en el barrio de la Rochapea.

De Segunda Categoría existen otros dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Lotería nº 8 de Ourense situada en Avenida de La Habana, 43; y en el nº 67.510 de Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife), situado en Avenida Las Palmeras, 2.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 23 de mayo, ha estado formada por los números 25, 02, 04, 21, 42 y 12. El número complementario es el 5 y el reintegro el 6. La recaudación ha ascendido a 2.161.205 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, agraciado con 351.435,84 euros, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 45.465 de Villablino (León), situado en Avenida de Laciana, 44.