La Brigada de Protección Medioambiental de Policía Foral realiza diligencias en 38 actuaciones en diciembre

Camada de cachorros rescatados. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Brigada de Protección Medioambiental de la Policía Foral de Navarra ha intervenido en el pasado mes de diciembre hasta en 38 afecciones contra el medioambiente, elevando el total de las intervenciones a 621 a lo largo del 2025.

De los asuntos atendidos en el citado mes, destacan nueve incidencias relacionadas con diferentes vertidos al medio ambiente, granjas principalmente y diferentes empresas, así, como la inadecuada gestión de sus residuos.

Fruto de las inspecciones que con cierta regularidad se realizan a establecimientos relacionados con la automoción, fue localizado y denunciado un taller ilegal de reparación de vehículos en Pamplona con una elevada actividad, careciendo de los requisitos legales para el desarrollo de su actividad, además de no realizar una gestión adecuada de los residuos generados (baterías, neumáticos, aceites, refrigerantes).

Por maltrato o abandono de animales se instruyeron diligencias en ocho casos. Patrullas se veían obligadas también a intervenir en siete sucesos con perros como protagonistas que provocaban lesiones u otras afecciones.

Destaca en este sentido el hallazgo y el rescate de una camada de perros, en un contenedor de basuras en la Cuenca de Pamplona, consiguiendo la supervivencia de todos ellos, según ha informado la Policía Foral en una nota.