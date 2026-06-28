Buscan a un hombre de 54 años desparecido desde el 15 de junio en Pamplona

Imagen e información de la persona desaparecida en Pamplona. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha llamado a la colaboración ciudadana para tratar de localizar a un hombre de 54 años que lleva desaparecido desde el pasado 15 de junio en la zona del barrio pamplonés de la Rochapea.

Según detalla la información difundida por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, se trata de un hombre de 54 años, llamado Javier A. B., de 1,70 metros de altura, ojos marrones, pelo negro y cabello ondulado.

En caso de tener información que pueda ayudar a su localización, las autoridades han llamado a contactar con la Policía Foral en el teléfono 112 o en el canal oficial del Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior (www.cndes.es).