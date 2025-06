Cabeza dice que no hay irregularidades de Sodena en Sunsundegui y que las inversiones han permitido mantener empleo

PAMPLONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, ha afirmado este viernes que "todas las operaciones que hemos analizado" en el informe sobre las aportaciones financieras de Sodena a Sunsundegui "están soportadas técnicamente, pero todas ellas detectan un alto riesgo financiero en las operaciones que se estaban apoyando, porque la situación de la empresa era prácticamente insostenible". "No decimos que ha habido irregularidades ni nada de eso", ha dicho.

Según ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, "lo que se hace es apoyarse en otra serie de cuestiones socioeconómicas, fundamentalmente el mantenimiento del empleo, que es lo que pesa a lo largo de estos años".

"No decimos que ha habido irregularidades ni nada de eso, decimos que esa decisión que se toma, desde el punto de vista exclusivamente financiero no debería haberse tomado, exclusivamente desde el punto de vista financiero. Porque eso lo pone de relieve todos los informes técnicos que soportan la decisión. Pero exclusivamente desde el punto de vista financiero", ha destacado.

Ha añadido Cabeza que "ya cuando intervienen otros factores socioeconómicos, ahí desde luego ni Sodena ni nosotros debemos de entrar, porque ha sido el Parlamento el que ha concedido esa ayuda".

Según ha indicado, "la empresa, desde 2007, está en situación financiera insostenible" y "estas ayudas han intentado dar una solución temporal a la búsqueda de aquel inversor famoso que iba a venir y que a lo largo de estos años no ha venido".

Ha explicado Cabeza que "de las deudas que tiene Sunsundegui, que son 50 millones, a Sodena se le deben 17". "El resto de las aportaciones que ha hecho a lo largo de estos años ha servido para mantener una empresa, para mantener un nivel de empleo, para mantener un nivel de compra a proveedores navarros, etc. Es decir, que tampoco se puede decir que hemos tirado el dinero", ha reivindicado, en referencia a "todo en general, no solo específicamente los últimos 9" millones de euros. La diferencia de estos últimos 9 millones de euros respecto a los anteriores, según ha explicado, "es que es el Parlamento de Navarra el que los aprueba".

"El contexto de la empresa siempre es el mismo. Por desgracia, desde 2007 ya estaba en una situación casi de preconcurso. Entonces, ahí acuden los fondos públicos para intentar salvar esa empresa. Desde el principio, el alto riesgo financiero se detecta en todos los informes", ha apuntado.

En cuanto a las recomendaciones propuestas por Comptos, Cabeza ha señalado que "la empresa ya sabemos en qué situación está, entonces ya de pasado no podemos recomendar nada, porque ya no hay nada que recomendar". "La sociedad está en liquidación, por lo tanto, lo que sí recomendamos es que para futuras operaciones se tenga en cuenta la situación financiera de esa sociedad. Sobre todo, después de 15 años que le hemos estado dando dinero", ha apuntado.

En este sentido, ha apostado por que "lógicamente, en los futuros casos, se tenga en cuenta esa evolución para que no vuelva a ocurrir una circunstancia de estas". "Y también recomendamos, fundamentalmente, que los accionistas que participan en esas sociedades que también aporten dinero, porque hasta ahora el soporte de esas operaciones de ayuda ha sido exclusivamente público", ha añadido.

En el informe, ha dicho, "ponemos de relieve" que "una situación que hemos analizado en 15 años sobre una empresa, que ya venía con una situación financiera insostenible, termina al final liquidándose esa sociedad". "Por eso, una de las recomendaciones que ponemos es que en el tiempo se estudie realmente la evolución de una sociedad, si merece la pena seguir invirtiendo o no seguir invirtiendo", ha incidido.

Respecto a los motivos por los que la empresa no llegó a producir los dos modelos que pedía Volvo, Cabeza ha respondido que se debió, fundamentalmente, a "causas financieras", porque la sociedad no tenía disponibilidad para sufragar "las operaciones de inversión que tenía que hacer". "En la última ayuda de 2014, que era de 6 millones, los propios informes ya hablaban de que al menos se necesitarían de 10 a 12 millones complementarios para poder afrontar esas inversiones. Y en segundo lugar, porque el sistema productivo de Sunsundegui no podía abarcar esas necesidades financieras y esa necesidad productiva", ha dicho.

Ha explicado Cabeza que el informe ha sido elaborado a raíz "de dos peticiones concretas del Parlamento: una petición es del Partido Popular, que se centraba exclusivamente en las ayudas de esta legislatura, y otra de los grupos parlamentarios que soportan al gobierno, que ampliaron el plazo hasta el 2009".

Preguntado sobre si Sodena debería aportar "tantos millones por criterios socioeconómicos", Cabeza ha respondido que "Sodena lo que traslada es al Parlamento, que es el que toma la decisión -primero al Gobierno y luego al Parlamento, que es el que toma la decisión-". "Pero Sodena en sus informes ya pone de manifiesto esa situación", ha asegurado.