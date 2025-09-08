El Cabildo autoriza el baile de los gigantes en la Catedral con motivo de la conmemoración del Privilegio de la Unión

Archivo - Imagen de archivo de uno de los gigantes de Pamplona - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Catedral ha decidido este lunes autorizar el baile de los gigantes en el interior de la Catedral de Pamplona, dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento de Pamplona con motivo del 602º aniversario del Privilegio de la Unión y del sexto centenario de la muerte del monarca Carlos III.

De esta forma, según han informando desde el Arzobispado en un comunicado, a partir de las 17.45 horas, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona y Duguna acompañarán a la Corporación, en Cuerpo de Ciudad, a la Catedral, donde se realizará un responso por parte del arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló, una ofrenda floral y, finalmente, las danzas de Duguna y de los gigantes.

"DE MANERA EXCEPCIONAL"

Inicialmente, el Cabildo había autorizado a la Comparsa a bailar en el atrio de la Catedral en lugar de hacerlo en el interior del templo.

No obstante, "tras una profunda reflexión y dada la relevancia que el acto de aniversario del Privilegio de la Unión tiene entre la ciudadanía de Pamplona y la popularidad de la que gozan la Comparsa de Gigantes y Cabezudos -al igual que los gaiteros municipales, Duguna y La Pamplonesa, que también participan en el acto-", el Cabildo "ha tomado la decisión, de manera excepcional, de autorizar el evento en los términos propuestos por el Ayuntamiento de Pamplona".

"Desde el Ayuntamiento de Pamplona se ha destacado tanto la implicación como la convicción de todas las partes para, por encima de las diferencias, poner en valor el espíritu del Privilegio de la Unión y llegar a un entendimiento para celebrar un acto tan especial como el que se va a desarrollar esta tarde", han manifestado desde el Arzobispado.