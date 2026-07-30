La cafetería La Terraza de Baluarte cambiará de operador con una apuesta por la cocina navarra contemporánea

La cafetería La terraza de Baluarte. - BALUARTE

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cafetería La terraza de Baluarte, ubicada en la Plaza de la Constitución de Pamplona y que forma parte de la infraestructura del Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra (gestionado por la sociedad pública NICDO), contará con un nuevo operador del servicio de restauración, tras el anuncio de arrendamiento publicado en el Portal de Contratación de Navarra el pasado mes de mayo, al que concurrieron 3 operadores especializados.

El nuevo contrato contempla, entre otras condiciones, un servicio de apertura más amplio que el actual. Previamente a la reapertura, se realizarán una serie de reformas en el espacio.

La valoración de las tres ofertas recibidas ha tenido en cuenta la coherencia del concepto gastronómico; la calidad y diferenciación de la oferta de restauración; la experiencia y trayectoria del equipo gestor; la viabilidad económica de la propuesta; la renta ofrecida; la inversión inicial prevista; la capacidad de dinamización del espacio; y la integración del proyecto con la actividad cultural, congresual e institucional de Baluarte, según ha informado Baluarte en una nota.

La propuesta seleccionada, Akari Gastroteka, es, ha indicado, la que ofrece "una mejor combinación de calidad gastronómica, capacidad de atracción de público, integración con la actividad cultural y congresual de Baluarte, y la que cuenta con una propuesta de renta anual más competitiva".