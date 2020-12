Los calendarios municipales editados por el Ayuntamiento de Pamplona se repartirán el lunes 21, de forma gratuita

PAMPLONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un año más, el Ayuntamiento de Pamplona ha editado el ya tradicional calendario municipal, que se repartirá el próximo lunes 21 de diciembre en quince puntos habilitados en los diferentes barrios de la ciudad.

Se han ampliado los lugares de reparto para evitar que se generen filas de espera, más si cabe en un momento como el actual en el que se requiere un distanciamiento social y un control de aforo en los lugares de reparto. Precisamente para que no se creen esas filas, se ha suprimido la entrega de calendarios en la propia Casa Consistorial, ha informado el Ayuntamiento.

Los 14.500 calendarios los repartirán las personas usuarias del centro ocupacional ASPACE Navarra, ASPACE Press Comunicación. También presta su colaboración el Club de Jubilados Irubide del barrio de Txantrea. Desde el Ayuntamiento de Pamplona se quiere agradecer y reconocer la labor que durante muchos años ha realizado la Asociación de Voluntarios de Navarra (ASVONA), que desinteresadamente distribuía este calendario. En la actualidad, ha señalado el Consistorio, ASVONA sigue siendo un pilar fundamental del Ayuntamiento en labores de voluntariado como el que están desarrollando junto al Banco de Alimentos.

El reparto se llevará a cabo de 11 a 14 horas o hasta que se acaben las existencias en cada punto. Si no se agotaran, se determinará un segundo día de reparto. Aproximadamente se entregarán en cada de esos puntos unos 900 ejemplares. Cada persona se podrá llevar un máximo de dos calendarios.

Desde el Ayuntamiento se insta a la ciudadanía a ser solidaria para que los ejemplares lleguen a cuantas más personas y a cumplir con la normativa en lo referente a distanciamiento social, aforos o medidas de prevención, recordamos el uso obligatorio de mascarilla.

El calendario está ilustrado con las fotografías seleccionadas entre las presentadas al Concurso Enfoca Pamplona organizado por el Ayuntamiento de Pamplona, a través de la red Civivox durante el pasado mes de octubre.

MÁS PUNTOS DE ENTREGA Y EN MÁS BARRIOS

Los puntos de entrega de calendario han aumentado respecto al año anterior. De 10 lugares se ha pasado a 15, además, en más barrios. Se trata así de dar más opciones a la ciudadanía y que no se generen largas filas que incomoden la recogida del calendario. Por ello, se ha suprimido como punto de entrega la propia Casa Consistorial, pues era el lugar en el que se concentraba una mayor cantidad de gente y, con la situación sanitaria actual, es preferible prevenir.

Así las cosas, en el Casco Antiguo el calendario se repartirá en el CCIS Plazara (c/ Mayor, 31) y en el Área de Cultura e Igualdad (c/ Descalzos 72) y en C/ Calderería 11. También habrá dos puntos de entrega en Milagrosa, con Civivox Milagrosa (Escuelas José Vila. C/ Tajonar, 14) y Casa de la Juventud (c/ Sangüesa, 30), y en Rochapea, en Civivox Jus la Rocha (Paseo de los Enamorados, 37) y en el CC Carbonilla (avda. Marcelo Celayeta, 51).

También se entregarán calendarios en el Local Comunitario de Etxabakoitz (Avda. Aróstegui, s/n. Grupo Urdánoz), en el CCIS Ermitagaña (c/ Bartolomé de Carranza, 52), en el CCIS Buztintxuri (Centro Comunitario Buztintxuri Norte -antigua iglesia-) o en el Club de Jubilados Irubide (c/ Cendea de Iza, 40 bis) en Txantrea. Como en años anteriores, se repartirán calendarios en la red Civivox, en Civivox San Jorge (plaza Dr. Gortari, s/n), Civivox Mendillorri (c/ Concejo de Sarriguren, 3), Civivox Ensanche (plaza Blanca de Navarra, 9) o en Civivox Iturrama (c/ Esquíroz 24).