Las calles de Pamplona acogen este viernes la procesión del Santo Entierro

PAMPLONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las calles del Casco Viejo de Pamplona acogen este viernes la tradicional procesión del Santo Entierro que organiza la Hermandad de la Pasión del Señor con motivo del Viernes Santo.

La procesión saldrá a las 19.30 horas desde la Residencia de la Hermandad, en la calle Dormilatería, 13, para realizar el trayecto acostumbrado por el Casco Viejo.

En concreto, se recorrerán las calles de Dormitalería, Bajada de Javier, Compañía, Curia, Navarrería, Mercaderes, Plaza Consistorial, San Saturnino, Mayor, Paseo Doctor Arazuri, San Antón, Zapatería, Calceteros, Mercaderes, Calderería, Bajada de Javier y Dormitalería nuevamente.

Participarán los Hermanos y Hermanas con hábito, alumbrando con cirios, portando los pasos o formando parte de los distintos grupos penitenciales.

La Agencia Estatal de Meteorología no prevé lluvia para este viernes en Pamplona y estima una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 15. Cabe recordar que el año pasado la procesión tuvo que ser suspendida por la lluvia y en su lugar se celebró un vía crucis en la Catedral de Pamplona.

Para este viernes, aunque no hay previsión de lluvia, la Hermandad de la Pasión del Señor ha apuntado que, si la procesión debe suspenderse, se celebrará en la Catedral un vía crucis a las 20.30 horas con el paso del Cristo Alzado.

Este paso fue encargado por la Junta de la Hermandad de la Pasión en 1931 a Fructuoso Orduna, escultor nacido en Roncal en 1893, que hizo sus estudios artísticos en Zaragoza con el escultor Lasuén y posteriormente trabajó tres años con Mariano Benlliure en Madrid.

Además, en la procesión se pueden ver los distintos pasos que representan escenas de la Pasión, como la Entrada de Jesús en Jerusalén, Última cena, La oración del huerto, El prendimiento, La flagelación, Ecce-Homo, La cruz a cuestas, La caída o El descendimiento.