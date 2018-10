La Cámara de Comercio, único centro en Navarra preparatorio para el examen oficial de representante aduanero

Publicado 02/09/2018 13:09:35 CET

PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio es el único centro en Navarra que ofrece de manera presencial la formación preparatoria necesaria para las pruebas de aptitud oficiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la capacitación como representante aduanero.

Las próximas pruebas oficiales, convocadas a través de la resolución de 26 de julio de 2018, están previstas para el próximo año 2019. El plazo para la presentación de las solicitudes para este examen oficial ya está abierto y finaliza el próximo 28 de septiembre.

Destaca que, en la última convocatoria, el ratio de aprobados de los alumnos del curso de la Cámara de Comercio fue del 45% frente al 15% de media nacional. Además, este título figura en la relación de cursos que convalidan la parte teórica del examen. No obstante, no será posible eximir de esa prueba teórica a los alumnos del presente curso por no poder disponer del diploma hasta febrero de 2019. Sí quedarían exentos de la prueba teórica en posteriores convocatorias de exámenes.

Con un enfoque teórico-práctico, los participantes se formarán en materia de operativa internacional de manera que puedan desarrollar su actividad en áreas como operaciones de importación o exportación de mercancías, tránsitos aduaneros, regímenes aduaneros y fiscales, valoración y codificación de mercancías, transporte internacional y asesoramiento en temas de contratos internacionales o financiación de operaciones comerciales con terceros países.

Para impartir la formación, la Cámara cuenta con un equipo de profesionales con experiencia y prestigio en el ámbito de aduanas y en transporte, legislación en contrataciones y comercio internacionales.

La formación, de 140 horas, se impartirá en sede de la Cámara de Comercio (calle General Chinchilla, 4) los viernes de 16 a 21 horas y sábados de 9 a 14, del 28 de septiembre al 16 de febrero. El plazo de inscripción finaliza el 11 de septiembre. Para más información sobre el curso, los interesados pueden ponerse en contacto con la Cámara en el teléfono 948 077 070 o consultar su página web (www.camaranavarra.com).

Una vez finalizado el curso, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra expedirá el diploma de Experto en Gestión y Procedimientos Aduaneros.

LA FIGURA DE REPRESENTANTE ADUANERO

El representante aduanero es un profesional altamente cualificado experto en comercio exterior y con un conocimiento profundo de la normativa aduanera.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 285/2014, de 25 de abril, antes del 1 de enero del año 2020, todas las empresas transitarias y las agencias de aduanas deberán contar con un gestor de aduanas y/o un representante legal acreditado como "representante aduanero".

Este título incorpora la posibilidad de que los titulares sean tanto personas físicas como jurídicas, estas últimas siempre y cuando tengan contratado por cuenta ajena a alguien con titulación oficial.