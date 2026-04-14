Cámara Navarra dice que la situación de aumento de precios "puede complicarse más" si "el conflicto de Irán se agrava"

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Navarra ha afirmado que "el efecto de la guerra en Irán ya se nota en los precios" y se refleja en el dato de IPC publicado este martes por el INE, que señala que los precios en Navarra crecieron en marzo un 3,5% con respecto a marzo del año pasado.

"Son los primeros síntomas de una situación que puede complicarse más si las tensiones geopolíticas y el conflicto de Irán se agrava en el futuro. De momento, el cierre total del estrecho de Ormuz es una mala noticia por su impacto en el comercio internacional, los precios, y el crecimiento", han indicado desde la Cámara de Comercio en un comunicado.

Aunque el aumento de los precios "está impulsado, una vez más, por el encarecimiento de la energía -en esta ocasión vinculado a la guerra en Irán-, la subida no se limita a las partidas de carburantes y la electricidad".

"La inflación en alimentos y bebidas se sitúa en torno al 3,5%-4%, si bien muestra cierta moderación con respecto a meses anteriores. Por su parte, el grupo de vestido y calzado registra un incremento del 5,9%, mientras que los servicios también presentan subidas superiores al 2%. Destacan los aumentos en restauración, cercanos al 4%, y en seguros y servicios financieros, que rondan el 5%", han subrayado.

La inflación subyacente (que excluye alimentos no elaborados, energía y combustible) "también aumentó también hasta el 2,8% interanual, situándose de nuevo en niveles de mediados del 2024". Este dato "refleja el efecto de la subida de los carburantes en los precios", pero también se observa "cierto crecimiento de las otras partidas".