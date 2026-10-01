Cámara Navarra estima que en 10 años se necesitarán unas 40.000 nuevas viviendas y pide "acelerar" la construcción

Presentación del informe 'La vivienda en Navarra: diagnóstico y propuesta de medidas', elaborado por la Cámara de Comercio de Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna, ha presentado este jueves el informe 'La vivienda en Navarra: diagnóstico y propuesta de medidas', que recoge que durante los próximos diez años será necesaria una inversión de alrededor de 8.000 millones de euros en vivienda para "responder a la necesidad" de 40.000 nuevos hogares en la Comunidad foral.

Taberna ha presentado el informe junto al responsable del departamento de Estudios Económicos de la Cámara, Fernando San Miguel, y el catedrático de la UPNA Emilio Huerta, en una rueda de prensa en la que ha destacado que actualmente "hay mucha más demanda que oferta" y que "los precios han subido de forma exponencial". Según Taberna, "con el ritmo al que vamos, llegaríamos a la mitad" de esa previsión de 40.000 viviendas.

"Falta vivienda de alquiler y en propiedad. Esa falta cada día se está endureciendo y recrudeciendo, siendo prácticamente un drama en España y Navarra", ha señalado, tras apuntar que el informe será trasladado a los grupos políticos, al Gobierno de Navarra, y "vamos a proponer que se puedan unir a este informe y a esta inquietud todas aquellas asociaciones, instituciones y fundaciones que estén afectadas por el sector de la construcción y podamos hacer una plataforma de vivienda en Navarra".

Según recoge el informe, la Cámara de Comercio de Navarra "considera imprescindible acelerar la construcción de vivienda y desbloquear los desarrollos urbanísticos pendientes para hacer frente a una demanda que está creciendo por encima de la oferta disponible". La institución advierte de que "la falta de vivienda se está traduciendo en un aumento sostenido de los precios y en mayores dificultades de acceso, tanto a pisos en propiedad como en alquiler".

El diagnóstico, elaborado por el departamento de Estudios Económicos de la Cámara en el marco de la función consultiva de la Cámara y con la colaboración del Pleno de esta institución, constata que "el problema no responde a un único factor, sino a la combinación de un aumento de la demanda, una insuficiente construcción de vivienda y un incremento de los costes de promoción y construcción".

Por ello, la institución aboga por una "respuesta coordinada" que permita aumentar la oferta y "actuar simultáneamente sobre el suelo, la tramitación administrativa, los costes, la fiscalidad y la inversión".

La evolución de los precios "refleja la presión existente en el mercado", ya que "el precio de la vivienda nueva ha pasado de 2.624 euros por metro cuadrado en 2022 a 3.387 euros en 2026".

"Solo en el segundo trimestre de este año aumentó un 4%, mientras que la vivienda de segunda mano se encareció un 12%. Desde 2021, el incremento acumulado alcanza el 57% en vivienda nueva y el 50% en vivienda usada. Esta evolución se produce en un contexto de crecimiento de la demanda residencial", indican desde la Cámara.

Navarra "ha aumentado su población un 7% entre 2015 y 2025 y el número de hogares también ha crecido un 5% entre 2021 y 2025". En el mismo periodo, "los hogares unipersonales han aumentado un 9%, una evolución que también incrementa las necesidades de vivienda".

4.300 VIVIENDAS DE "DÉFICIT ACUMULADO"

Sin embargo, la oferta "no ha evolucionado al mismo ritmo". Tras la crisis inmobiliaria de 2008, la construcción de vivienda "se ha mantenido en niveles insuficientes para atender las nuevas necesidades". La Cámara de Comercio constata que "entre 2021 y 2024 se acumuló un déficit de unas 4.300 viviendas".

Entre las causas de esta "falta de oferta", la Cámara de Comercio identifica "la escasez de suelo finalista, las barreras burocráticas y normativas y la complejidad y duración de la tramitación de los proyectos".

Los plazos necesarios para que nuevas promociones se desarrollen "pueden superar los diez años y, a ello, se añaden las dificultades de financiación e inversión". Según explica la Cámara de Comercio, "reducir estos plazos debe ser una prioridad". A su juicio, "la generación de nueva oferta requiere planificación y tiempo, por lo que retrasar las decisiones supone trasladar el problema a los próximos años".

A esta situación se "suma el aumento de los costes de construcción". Las materias primas "han incrementado su precio entre un 30% y un 50% en los últimos seis años". También "han aumentado los costes asociados a las exigencias recogidas en el Código Técnico de Edificación y la falta de mano de obra especializada ejerce presión sobre los salarios". Además, "la carga fiscal sobre la vivienda es alta y los impuestos representan alrededor del 20% del precio final de venta".

La Cámara de Comercio subraya que el mercado del alquiler "también está afectado por la insuficiencia de oferta". El "aumento de la demanda" y la "menor disponibilidad" de vivienda "contribuyen al incremento de los precios y a una reducción de la oferta de alquiler de larga duración". Los datos "reflejan esta situación" y "la tasa real de viviendas vacías se sitúa en torno al 2%".

En junio de 2025 se declararon en Navarra 21 Zonas de Mercado Residencia Tensionado "que han generado una menor disponibilidad de pisos". En este sentido, "la oferta de alquiler de larga duración se ha reducido un 39%, mientras que el alquiler de temporada se ha incrementado un 50% en Pamplona".

LA CÁMARA PROPONE ACTUAR EN LOS PLAZOS, EL SUELO Y LOS COSTES

Ante este escenario, la Cámara de Comercio de Navarra propone "acelerar" el desarrollo de proyectos urbanísticos y movilizar suelo público, además de "simplificar" los procedimientos administrativos para reducir los tiempos de tramitación. La institución plantea también "revisar los factores que condicionan el coste y la viabilidad de las promociones".

Entre sus propuestas se encuentran medidas fiscales, la actualización de los módulos oficiales de vivienda protegida, la "flexibilización" de determinadas exigencias técnicas y el impulso de la industrialización del sector para reducir costes.

En paralelo, considera necesario desarrollar un parque de vivienda "asequible" mediante fórmulas de colaboración público-privada que "permitan movilizar inversión privada con rentabilidades razonables". También propone "reforzar la seguridad jurídica, establecer mecanismos de protección frente a los impagos e incentivar la incorporación de vivienda vacía al mercado".

NECESIDAD DE ACTUAR "CON CELERIDAD"

La "dimensión del reto" se "amplía" si se tiene en cuenta la evolución prevista de los hogares. La Cámara estima que durante los próximos diez años se generarán alrededor de 40.000 nuevos hogares en Navarra. Para atender "esta necesidad", calcula que será necesaria una inversión de entre 6.500 y 8.000 millones de euros en vivienda.

Para la institución, estas previsiones "hacen necesario actuar con celeridad". Los tiempos de desarrollo urbanístico y construcción "impiden responder de forma inmediata a los cambios de la demanda", por lo que considera "fundamental anticiparse a las necesidades futuras y generar las condiciones para que la oferta pueda crecer".

Esos 8.000 millones "van a salir de la colaboración público-privada, fundamentalmente del ámbito privado". Pero para ello, "hay que generar un entorno para que esa inversión sea interesante".