Cáritas reabrirá el 5 de junio el espacio San Miguel, que se centrará en el acompañamiento a personas sin hogar

Atenderá a puerta cerrada y seguirá siendo mixto, pero las mujeres que lo deseen seguirán siendo atendidas en la calle San Antón



PAMPLONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La directora de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Maite Quintana, ha anunciado que el 5 de junio está prevista la reapertura del espacio San Miguel para personas sin hogar -ubicado en la calle Olite de la capital navarra y cerrado desde junio de 2023-, que se basará en el acompañamiento a las personas usuarias y no tanto en la prestación de servicios.

Así lo ha dado a conocer este jueves, en una rueda de prensa en la que también ha presentado las cuentas de 2023, la Instrucción para procedimientos de extranjería y la campaña del Corpus 2024.

Según ha explicado, el centro se cerró en junio del año pasado -si bien la atención se seguía prestando en la sede de la calle San Antón- por "desbordamiento del servicio" y la aparición de "perfiles nuevos que desconfiguraban el sentido y la misión del servicio". En concreto, la asistencia media diaria había pasado de 36 personas en 2014 a 99 hasta mayo de 2023, cuando la capacidad de asistencia media del centro era de 50 personas.

Tras el cierre del centro, se realizó un diagnóstico de la situación con el objetivo de "repensar el servicio", teniendo en cuenta "la experiencia de 10 años, las nuevas circunstancias, que nos hacen adaptarnos, el plan para personas sin hogar que se está elaborando por parte del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona", y la atención que se estaba realizando en la sede de San Antón.

Al finalizar el análisis, se decidió reabrir el espacio con un nuevo procedimiento de acceso y basándose en tres "claves": el acompañamiento a las personas, el género y las Cáritas o comunidades parroquiales del barrio.

En concreto, el espacio no se basará en "dar servicios" como duchas, lavadoras, cafés, internet, recargas de móviles, gestión de medicamentos, etc., sino que va a ser "a puerta cerrada, porque si no tendríamos la misma situación" que cuando se cerró. Así, se atenderá a puerta cerrada a personas que previamente tendrán que haber pasado por la sede de San Antón, donde habrán recibido una acogida previa para la valoración y derivación de cada caso. Según Quintana, será una intervención "muy personalizada e intensa".

En cuanto a la línea de género, ha explicado que "una de las cosas que nos ha enseñado" el cierre del centro San Miguel es que "empezaban a aparecer las mujeres" en la sede de San Antón, ya que consideraban que San Miguel "no era un espacio seguro para ellas, era un espacio abierto dominado por hombres". "El centro va a ser mixto pero con atención en San Antón para las mujeres que lo consideren y que se sientan más seguras o protegidas", ha dicho.

En tercer lugar, el espacio San Miguel "trabajará conjuntamente con las comunidades parroquiales donde se ubica el centro, así como con el barrio", desde las "claves" de Cáritas: ser comunidad cristiana, promoción del voluntariado y trabajo en red.

Las personas atendidas en el espacio San Miguel en 2023 fueron 581, y las atendidas hasta mayo de 2024 fueron 162. Las mujeres atendidas son un total de 17.