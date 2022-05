Carlos Hipólito protagoniza este domingo en el Gayarre 'Oceanía', la obra póstuma de Gerardo Vera

PAMPLONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Gayarre acogerá este domingo, a las 19 horas, el espectáculo 'Oceanía', proyecto teatral que recoge el testamento artístico y vital de Gerardo Vera, escenógrafo, director artístico y de escena, además de ex director del Centro Dramático Nacional fallecido en septiembre de 2020.

José Luis Collado firma junto a él la coautoría de la obra mientras que la dirección corre a cargo de su amigo y discípulo José Luis Arellano García, ha informado el Gayarre en un comunicado.

Carlos Hipólito se mete en la piel del "maestro" en un monólogo de hora y media en el que se repasará su "interesante" biografía, desde su infancia privilegiada a sus amores, desamores, compromiso político o la complicada relación con su padre. Se trata de una producción de Teatro Español, Carhip5 S.L. y Traspasos Kultur S.L.

Oceanía es el "recuerdo de una vida apasionante", es el retrato de un país y de una época. "Es la mirada otoñal de un hombre excepcional que un buen día sintió la necesidad de poner negro sobre blanco la historia de su vida", ha indicado el Gayarre, que añade que son cientos de páginas en las que plasmó una realidad tamizada por el velo del recuerdo: su infancia privilegiada, la dolorosa ruina de su familia, el nacimiento de su eterno amor por el cine, el descubrimiento del amor, el desgarro del desamor, el compromiso político, el odio al padre, la reconciliación a través de la compasión. Y el germen del teatro, su verdadera pasión que le acompañó hasta sus últimos días.

"Es el último proyecto que parió antes de que el coronavirus se lo llevara prematuramente, y sin duda el más ilusionante de los miles de trabajos realizados a lo largo de su medio siglo de carrera en pantallas y escenarios", subraya José Luis Collado, coautor de la obra.

"Oceanía es el resultado de la destilación de esas páginas que escribió en forma de monólogo. Es un texto en el que Gerardo y yo trabajamos mano a mano durante meses, y cuyo resultado final, este que aquí presentamos, le llenaba de orgullo", explica.

Oceanía es un "sincero y profundo" homenaje póstumo de la familia teatral de Gerardo Vera, encabezada por Carlos Hipólito, que "con gran generosidad no ha dudado en meterse en la piel de Gerardo sin Gerardo", y José Luis Arellano, que recogió el testigo de su maestro y amigo para terminar lo que él había empezado.

"Siento un enorme respeto y gran admiración al acercarme a Oceanía, la obra póstuma de mi maestro, amigo y hermano Gerardo Vera", cuenta Jose Luis Arellano García, director de la obra.

"Durante muchas semanas, le escuché interpretar esta historia, su historia, pero también la de un país y una generación entera. Muchos sábados durante casi tres meses, me acercaba a su casa, me sentaba junto a él en su despacho, y me leía frenético, salvaje y contradictorio la historia de su vida, de sus viajes, de su amor al cine, de su lucha constante con el teatro, del descubrimiento abrupto de su sexualidad, de su familia, de sus hermanas, de sus tías, de los hombres que le han marcado, de su madre... y lo hacía sin tapujos, vibrando en cada personaje, en cada instante, en cada momento. Pero sobre todo, contaba la historia de su padre", señala.

Según Arellano, "Oceanía es un refugio lejano, inexistente, como un Xanadú al que escapar cuando la realidad es de un gris que provoca un inmenso dolor. Y en el centro de cualquier historia, la nuestra, está la valentía de un artista enfrentado a sus miedos, a sus temores y a toda su vida".