Carlos Salvador ve "muy grave" la reducción de pena a un miembro de 'La Manada' debido a una ley "nefasta"

Critica el "silencio cómplice" de quienes apoyaron la ley del 'sí es sí' y no confirma si el Consistorio recurrirá la decisión del TSJN



PAMPLONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Pamplona, Carlos Salvador, ha considerado "muy grave" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de rebajar la condena a un miembro de 'La Manada' debido a la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí', que ha calificado de "nefasta".

Salvador no ha adelantado si el Ayuntamiento de Pamplona recurrirá esta decisión. "Yo creo que los servicios jurídicos del Ayuntamiento lo estarán estudiando. No me puedo adelantar a saber qué es lo que van a aconsejarnos y qué es lo que vamos a hacer", ha explicado, si bien ha añadido que "si fuera mi decisión, y yo creo que la de la alcaldesa, nuestra decisión sería recurrirla".

Carlos Salvador ha afirmado que esta rebaja de condena es una "consecuencia lógica de haber aprobado una ley", que ha definido como "el episodio legislativo nacional más grave que ha ocurrido".

En este sentido, ha criticado "el silencio cómplice de todos aquellos que apoyaron esta norma", que "está sacando a decenas de pervertidos y de depredadores sexuales a la calle". Algo que, en su opinión, "pone un poco en cuestión la credibilidad de los que dicen que defienden según que cosas". "Hay algunos grupos que no le dan importancia a lo importante y denunciamos según que cosas, un pico inconsentido, que es gravísimo y que es impresentable, pero al final nos vale con un 'lo siento, me equivoqué'", ha reprochado.

"Eso es una pedagogía muy mala para la ciudadanía porque al final no tiene proporción. O sea, no estamos poniendo el acento en lo que realmente es grave y pasamos y callamos cuando realmente habría que ejercer y tener una mayor responsabilidad y la ciudadanía exigirla", ha defendido.

De la misma manera, ha criticado que "achacan a los jueces no sé qué tipo de judicatura" y ha considerado que "esa presión sobre los jueces o sobre esa interpretación es injusta". "Realmente todos ya sabemos lo que pasó, lo que se hizo y la irresponsabilidad de los que teniendo informes que les decían lo que iba a ocurrir, no obraron responsablemente".

"Lo cierto es que los responsables, al final, con un 'lo siento' y un 'me equivoqué' han pasado de este asunto y la ciudadanía ha aprendido una cosa importante y es que hay algunos que no tienen mucha credibilidad y están casi inhabilitados para defender según que cosas cuando realmente tienen importancia esos mismos principios que defienden, no los defienden".