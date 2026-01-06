El cártel de coches, gastos hipotecarios, luz y gas o compras online, principales preguntas recibidas por Irache en 2025

PAMPLONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cártel de coches, los gastos hipotecarios, los cobros de luz y gas o las compras por internet figuran entre las diez principales preguntas realizadas por los consumidores a la asociación Irache en 2025.

En concreto, según han informado desde la asociación en un comunicado, una de las preguntas es 'Si compré un coche entre 2006 y 2013, ¿me tienen que devolver parte de lo que pagué por él?'. Según Irache, "sí, es muy posible". "Las personas que compraron coche entre 2006 y 2013 pudieron ser víctimas de unas prácticas comerciales desleales llevadas a cabo por los concesionarios y fabricantes que copaban el 90% del mercado en ese momento. Los tribunales han reconocido la existencia de este cártel y han sancionado a las empresas", han explicado.

Como estas prácticas conllevaron un encarecimiento del precio de los vehículos, los compradores pueden ahora reclamar el perjuicio sufrido. La cuantía variará en función del precio del vehículo y el encarecimiento que se reconozca, bien en vía amistosa o en tribunales. La mayor parte de los afectados, que en Navarra se estima que pueden acercarse a los 9.000, tienen hasta 2026 para reclamar. Irache ya está negociando con algunas de las marcas implicadas y preparando demandas conjuntas contra otras.

Otra de las preguntas es 'Hace años que firmé mi hipoteca: ¿puedo saber si me cobraron los gastos y recuperarlos?'. "Sí, con toda probabilidad le cobraron los gastos de constitución de la hipoteca, ya que era una práctica habitual en prácticamente todos los bancos, hasta que en el año 2015 los tribunales comenzaron a establecer que hacer pagar al consumidor todos estos gastos (notario, registro de la propiedad, gestoría, tasación) era abusivo, unos pagos que pueden ir desde cientos hasta más de dos o tres mil euros, en función del montante del préstamo", han respondido desde la asociación.

'¿Por qué me cobran más por la luz o el gas?' es otra de las preguntas recibidas. Según Irache, "más allá de errores de gestión, lo que ha podido suceder es que la compañía me ha subido el precio respecto a lo que pacté en su momento".

La empresa lo tiene que comunicar con un mes de antelación. En cualquier caso, "es importante revisar las tarifas y, ante cualquier subida, asesorarse y reclamar si esta subida no ha sido comunicada". Otras veces sucede que se han acabado los descuentos que se aplicaban solo el primer año.

Otra pregunta registrada es '¿Puedo pedir al vendedor que me devuelva el dinero de la compra en internet si no llegó a casa?'. "Sí, el vendedor es responsable de entregarte el producto por el que has pagado. Si no lo recibes, aunque se escude en que la culpa ha sido del transportista, es él quien debe devolverte el dinero (más allá de que luego se lo exija a la empresa de transporte)", han trasladado desde Irache.

'El vuelo de mis vacaciones se retrasó más de tres horas: ¿tengo que reclamar para que me compensen?' es otra de las dudas planteadas ante la asociación. "Sí, es algo muy excepcional que la compañía compense a los pasajeros por propia iniciativa. Así, es necesario reclamar las compensaciones que reconoce la normativa europea por retrasos de más de tres horas para vuelos con origen en la UE o que llegan a ella con compañías europeas. Los importes son de 250, 400 o 600 euros por pasajero, en función de la distancia del trayecto", han explicado desde Irache.

Dado que la regulación "es muy clara en estos casos", la mayor parte de las compañías abona estas indemnizaciones, una vez reclamadas. Los perjuicios añadidos por el retraso "sí son más costosos de conseguir".

En cuanto al cierre de centro de belleza que ha provocado que el tratamiento haya quedado a medias, Irache señala que "el centro debería devolver el dinero de las sesiones o el servicio contratado que ya había pagado y no me han podido ofrecer".

"Pero la devolución se dificulta si el centro ha quebrado. En el caso de las personas que financiaron el pago, sí pueden reclamar a la entidad financiera, que debe devolver el servicio no efectuado. Cuando se ha pagado por adelantado y sin financiación es más complicado, si bien en ocasiones se ha negociado y conseguido continuar el tratamiento en otros centros", han añadido.

Respecto a cobros de más de cien euros por parte de la compañía telefónica al cambiarse a una nueva, en Irache han subrayado que esto se debe a penalizaciones si no se cumple un tiempo mínimo de permanencia. "Sin embargo, se está consiguiendo que se devuelvan estos cargos si no se aceptaron expresamente al contratar o que se aplique solo la parte proporcional del tiempo que haya quedado sin cumplir, pasando, por ejemplo, de 144 a 16 euros", han remarcado.

'He tenido una fuga de agua en casa y el seguro no responde: ¿qué hago?' es otra de las preguntas formuladas. Según Irache, el seguro, si cubre el siniestro acaecido, debe pagar en función de los daños sufridos.

Por ello, se debe acudir a la póliza y ver si el riesgo está incluido o si hay algún límite a la indemnización. Se debe dar parte a la aseguradora y esta debe enviar un perito para que evalúe estos daños. A partir de ahí, deben hacer una propuesta con la cantidad a pagar.

Respecto a facturas exageradas de la calefacción, desde Irache han indicado que "son muchas las ocasiones en las que la factura de gas está basada en lecturas estimadas, no reales".

"Por eso, en ocasiones pueden llevar meses cobrándome de menos, sin hacer las lecturas de lo que voy consumiendo. Cuando, al año, sí leen los contadores y regularizan el cómputo, me facturan todo lo que no había pagado antes, con importes que pueden ser de hasta 400 euros, por ejemplo. Eso sí, me los tendrán que prorratear en las siguientes modalidades. Del mismo modo, si me han cobrado de más deberán devolverme la diferencia con lo que en realidad he consumido", han subrayado.

Otra de las preguntas es sobre llevar años pagando una tarjeta y aún así mantener "una gran deuda". "Posiblemente se trate de una tarjeta revolving. Esta modalidad de crédito se ha comercializado para financiar todo tipo de compras. Aunque la cuota mensual suele ser muy asequible, los intereses sí son muy altos y en ocasiones la mensualidad no permite amortizarlos y la deuda va subiendo. Algunas personas se han visto en situaciones muy comprometidas. Muchos tribunales están anulando estos intereses, bien porque son abusivos, bien por la falta de transparencia al vender la tarjeta", han manifestado desde Irache.