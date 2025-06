'Casting Lear' se alza como Mejor espectáculo de teatro en una gala Max que reivindica la necesidad de "regular" la IA

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Casting Lear', una creación de Barco Pirata, Andrea Jiménez y Teatro de La Abadía, se ha alzado con el premio al Mejor espectáculo de teatro en la XXVIII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, celebrada este lunes en el Teatro Gayarre de Pamplona con el concepto del tiempo como hilo conductor, bajo el lema 'Tiempos vivos', y en la que se ha reivindicado la necesidad de regular la Inteligencia Artificial generativa "desde un punto de vista ético y responsable". La obra también ha sido premiada con el galardón a la Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica.

La gran premiada de la gala, conducida por la actriz navarra Natalia Huarte (ganadora del Max a Mejor actriz en 2024) y con Ana Maestrojuán como directora artística, ha sido 'Afanador', que ha obtenido cinco galardones: Mejor composición musical para espectáculo escénico, Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de iluminación, Mejor espectáculo de danza y Mejor dirección de escena.

Ágata Roca se ha llevado el premio a Mejor actriz por 'L'imperatiu categòric', mientras que Enric Auquer ha obtenido el Max a Mejor actor por 'El día del Watusi'.

El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, ha reivindicado que "sin creadores no hay cultura y sin cultura no hay libertad". Por ello, "es necesario conciliar los avances tecnológicos con el respeto a los creadores y la protección de la cultura". "Estoy hablando de la Inteligencia Artificial, cuya regulación nos está dando tantos quebraderos de cabeza", ha indicado. En este sentido, ha apuntado que estos programas no generan creaciones "de la nada porque son listísimos, lo hacen porque sus dueños los han entrenado con todo el repertorio de la música, cine, televisión, teatro, literatura".

"Y puede que, como resultado, esos programas hayan aprendido a combinar nuestras obras, a mezclarlas de una manera rápida y barata. Pero lo hacen sin alma, sin haber vivido, sin haber sufrido, sin imaginación, y además sin permiso. Porque esto es el robo del siglo", ha criticado, tras pedir "normas que regulen la inteligencia artificial generativa desde un punto de vista ético y responsable". "Que se nos compense económicamente por haber usado nuestras obras para entrenar esos programas y por el perjuicio que ya se nos ha causado", ha reclamado, tras apostar por que los creadores que así lo deseen puedan "ejercer su derecho de veto".

En la misma línea se ha mostrado el presidente de la Fundación SGAE, Juan José Solana, que ha subrayado que "no es que estemos en contra del uso de la Inteligencia Artificial", pero sí "en contra de que las máquinas nos sustituyan". Por otro lado, ha anunciado que la próxima edición de los premios tendrá lugar en el Teatro Romano de Mérida.

A la gala han acudido, entre otras autoridades, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la consejera de RTVE María Solana.

TODOS LOS PREMIADOS

La gala ha comenzado con la entrega del Premio Max a la mejor composición musical para espectáculo escénico, que ha recaído en Juan Cristóbal Saavedra, Enrique Bermúdez, Jonathan Bermúdez, Gabriel Georgio González y Roberto Vozmediano, por 'Afanador', obra que también ha obtenido el premio al Mejor diseño de vestuario, recogido por Sílvia Delagneau, y Mejor diseño de iluminación, recogido por Bernat Jansá. 'Afanador', del Ballet Nacional de España, también ha sido reconocida con el galardón al Mejor espectáculo de danza.

'Farra', de Cía. Lucas Escobedo y Compañía Nacional de Teatro Clásico -INAEM, ha recibido el premio al Mejor espectáculo musical o lírico, mientras que Víctor Peralta ha obtenido el premio a Mejor diseño de espacio escénico y videoescena por 'Thauma'.

Uno de los principales momentos de la gala ha sido la entrega del Premio Max de Honor, que distingue la trayectoria profesional del fallecido creador Juan Margallo y su viuda Petra Martínez (ex aequo). Martínez, que ha recibido un largo aplauso del público puesto en pie, ha afirmado que "me gustan los premios, pero no me gustan demasiado, porque no me los creo" ya que "es muy difícil ser el mejor". "Pero este sí", ha indicado. "Juan y yo hemos sido muy felices en esta profesión", ha señalado, tras añadir que "nos hemos divertido muchísimo" y que "el teatro para nosotros ha sido la diversión", para a continuación finalizar su discurso exclamando 'Viva Palestina libre'.

También se han concedido otros dos premios especiales: el Premio Max aficionado o de carácter social, que ha recaído en Ignacio Aranguren y Vicente Galbete por su trayectoria como docentes del Taller de Teatro Escolar del Instituto Navarro Villoslada de Pamplona; y el Premio Max aplauso del público, que ha sido para 'L'alegria que passa', de Dagoll Dagom.

En la categoría de danza, María Campos ha sido galardonada con el Premio Max a la mejor intérprete femenina por 'Natural order of things'. Aunque no ha podido estar presente en la gala por estar de gira, la persona encargada de recoger el premio en su nombre ha querido reivindicar una mayor presencia de la danza en los teatros. También por 'Natural order of things' ha sido reconocido Alfonso Aguilar como Mejor intérprete masculino de danza, que tampoco ha podido estar presente en la gala.

Guy Nader y María Campos han sido premiados con el galardón a Mejor coreografía, también por 'Natural order of things'. La encargada de recoger el premio en nombre de ambos, que también se encontraban de gira, ha querido "alzar la voz por el arte, la cultura, y especialmente por la danza, la hermana menor de las artes escénicas" y la que "más tiene que luchar" por el espacio y por "el reconocimiento que merece". "Necesitamos más que aplausos", ha reivindicado.

El premio a la Mejor labor de producción ha sido para LA FAM Produccions por 'Ambulant', mientras que 'Cuento de Navidad (encapsulando a Dickens)', de Societé Mouffette y COMA14, ha obtenido el premio a Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar.

El galardón al Mejor espectáculo de calle ha sido para 'Fugit', de Kamchàtka, mientras que el premio a la Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica ha recaído en Andrea Jiménez y Juan Mayorga por 'Casting Lear'.

Ester Guntín ha recibido el galardón a Mejor autoría revelación por 'Quiso negro', mientras que el premio Max a la Mejor autoría teatral ha sido para Itziar Pascual por 'Pepito, una historia de vida para niños y abuelos'.

El galardón a la Mejor dirección de escena ha recaído en Marcos Morau por 'Afanador', mientras que el premio al Mejor espectáculo revelación ha sido para 'Contra Ana', de La Contraria.

Una docena de figuras del panorama escénico han sido las encargadas de entregar los galardones: Elisa Sanz, Olga Pericet, Ángel Durán, Carlos Sobera, José María Asín, Camila Viyuela, Eva Azpilicueta, Jorge Usón, Patxi Freytez, Ane Pikaza, Roberto Álvarez, Alfredo Sanzol y Marta Pazos.

La gala ha contado con las actuaciones musicales de Gorka Urbizu, Aurora Beltrán, y la soprano Raquel Andueza, acompañada por Jesús Fernández Baena. También han actuado el dúo CastaZabal, el Coro Saudade o La Banda Teatro Circo. La danza ha estado presente a través de La Faktoria Coreographic Center y Duguna Dantza Taldea. También ha participado alumnado de la Escuela Navarra de Artes Escénicas - NAEE.

A la 28ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas Pamplona - Iruña, Organizados por la Sociedad General de Autores y Editores, a través de la Fundación SGAE, han concurrido un total de 486 espectáculos, de los cuales 179 han resultado candidatos tras las reuniones de los cinco jurados.