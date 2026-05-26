CCOO alerta del "colapso" en los Juzgados de lo Social de Pamplona y reclama medidas "inmediatas" de refuerzo

El secretario general de CCOO Navarra, Josema Romeo, y Natalia Muñoz, abogada de la Asesoría Jurídica de CCOO Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha advertido del "colapso" existente en los Juzgados de lo Social de Pamplona, con tiempos de espera de más de un año para la celebración de juicios, y ha reclamado la "adopción inmediata de medidas de refuerzo", entre ellas, la creación "urgente" de una nueva plaza judicial en la Sección Social del Tribunal de Instancia de Pamplona.

Así lo han indicado este martes en una rueda de prensa el secretario general de CCOO Navarra, Josema Romeo, y Natalia Muñoz, abogada de la Asesoría Jurídica de CCOO Navarra.

Josema Romeo ha criticado "la situación de colapso estructural que estamos viviendo en los Juzgados de lo Social en Navarra", que "está provocando graves perjuicios" para los trabajadores, ya que "la jurisdicción social protege derechos esenciales vinculados a la subsistencia de las personas". "Estamos hablando de despidos, impagos salariales, prestaciones por desempleo, incapacidades permanentes o impugnaciones de altas médicas, entre otras cuestiones", ha explicado.

En este sentido, "los retrasos judiciales en estos procedimientos laborales generan situaciones de verdadera emergencia social, dejando durante meses sin ingresos a personas trabajadoras y a sus familias". Según ha apuntado, esta situación, con tiempos de espera para la celebración de un juicio de más de un año, "nunca se había dado en Navarra".

"Exigimos que se invierta en medios materiales y tecnológicos para agilizar los procedimientos y, sobre todo, que se refuerce el personal de justicia a todos los niveles. Pedimos la creación urgente de nuevas plazas judiciales en la Sección Social del Tribunal de Instancia de Pamplona, una solicitud que ya han realizado los magistrados de los Juzgados de lo Social y que desde este sindicato apoyamos firmemente", ha apuntado.

Por su parte, Natalia Muñoz ha destacado que "nos enfrentamos a un grave problema de plazos que está obstaculizando el derecho a la justicia de las personas trabajadoras". Según ha subrayado, en Pamplona, "para demandas interpuestas en la segunda mitad del año 2025, los señalamientos realizados ya están fijados para los últimos meses del año 2027".

"Las agendas de noviembre y diciembre de 2027 están prácticamente llenas y probablemente en unos días vamos a comenzar ya a recibir señalamientos para el año 2028", ha criticado, tras añadir que "nunca se había conocido este retraso en la jurisdicción social en Navarra" y "jamás habíamos conocido estos señalamientos tan tardíos".

Preguntada por los plazos que serían "razonables" en este tipo de asuntos, ha respondido que "es un poco complicado" dar una respuesta concreta "porque hay muchísima variedad" de casos, pero "yo entiendo que un despido no debería ir más allá de tres meses".

Ha remarcado Muñoz que en este ámbito "es necesario señalar los juicios pronto" porque "los asuntos laborales afectan a derechos esenciales de las personas trabajadoras", como el salario o las prestaciones de seguridad social, así como otras de "subsistencia". "En este sentido, en la asesoría jurídica del sindicato estamos detectando situaciones de verdadera emergencia social", ha advertido.

Esta situación "vulnera el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional en recientes sentencias relativas a la jurisdicción social". El Tribunal Constitucional "es muy claro" y dice que no se puede justificar una dilación "porque haya mucho trabajo o porque haya carencia de medios".

NAVARRA, "A LA COLA" DEL ESTADO

Muñoz ha añadido que Navarra, "tristemente, se encuentra en la cola en el número de los Juzgados de lo Social". Según los últimos datos oficiales del CGPJ, la Comunidad foral cuenta con 0,60 Juzgados de lo Social por cada 100.000 habitantes (4 juzgados para más de 660.000 personas), situándose a la cola del Estado y por debajo de la media nacional (0,83).

Ha añadido que "hay varias provincias que, con una población inferior a Navarra, tienen constituidos mas Juzgados de lo Social", como Valladolid, que "con una población de 519.361 habitantes cuenta ya con cinco Juzgados de lo Social, uno más que en Navarra; Cantabria, que con una población de 584.000 cuenta con seis, dos más que en Navarra; o Castellón, que con 567.000, tiene cinco juzgados".

"Estamos absolutamente a la cola según los datos oficiales", ha criticado, tras añadir que en Navarra "se cumplen de sobra los ratios del Consejo General del Poder Judicial para crear una nueva plaza en la Sección Social del Tribunal de Instancia".

"De hecho, en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del año 2024, se recoge literalmente que, pese al innegable esfuerzo de los magistrados, hay una carga de trabajo inasumible para dar servicio al ciudadano acorde con los tiempos presentes, siendo necesaria la creación de un nuevo órgano. Esto es algo que ha sido solicitado desde hace mucho tiempo por los magistrados", ha explicado.

También, ha continuado, "se ha realizado un manifiesto por todos los profesionales implicados en la jurisdicción social y, sin embargo, no solo no se ha creado esa plaza en Navarra, sino que además se han retirado los refuerzos de jueces sustitutos que ayudaban a paliar la situación de colapso, aunque fuese de manera temporal y transitoria, hasta la creación de este nuevo juzgado".

"Por lo tanto, las cargas de trabajo de los magistrados y de todo el personal de justicia, el retraso de los señalamientos, están llevando a una situación totalmente insostenible", ha incidido, tras realizar un llamamiento "a las Administraciones públicas implicadas, concretamente al Consejo General del Poder Judicial, para la creación urgente, como mínimo, de una plaza judicial en la sección social del Tribunal de Instancia, con nombramiento también de letrados de Administración de Justicia, así como tramitadores y auxilios judiciales".

"También pedimos que se adopten medidas de refuerzo de personal que permitan acortar todos los plazos y priorizar los juicios más urgentes, especialmente a todos los que afectan a la protección social y al desempleo", ha remarcado.