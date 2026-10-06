CCOO apuesta por "aglutinar a la máxima gente posible" en la huelga general por la vivienda, que prevé "histórica"

Archivo - Josema Romeo, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo, ha apostado por "aglutinar a la máxima gente posible" en la huelga general por la vivienda convocada a nivel nacional por UGT y CCOO, una jornada que a su juicio "va a ser histórica" y que "marcará un antes y un después" en el ámbito sindical, laboral y político.

Así lo ha indicado este martes, en respuesta a los medios de comunicación, durante una rueda de prensa ofrecida junto al secretario de acción sindical, salud laboral y protección social de CCOO de Navarra, Alfredo Sanz.

Josema Romeo ha explicado que la fecha de la huelga "todavía no la sabemos", porque se está tratando de "aglutinar a la máxima gente posible" con el objetivo de que sea "una huelga transversal". "Se está hablando con el Sindicato de Inquilinos, con todas las organizaciones sociales, con el objetivo de movilizar a cuantas más personas, mejor, para secundar un paro general de 24 horas por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla", ha remarcado.

En Navarra "la idea es aglutinar a todas las organizaciones en beneficio de la mejora de las condiciones materiales de la clase trabajadora". La huelga general, ha dicho, "interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda" y a las organizaciones empresariales que "deben asumir" que los salarios "tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda", entre otras cuestiones.

Por ello, CCOO anima a todas las personas, trabajadoras y estudiantes a sumarse a esta huelga en los centros de trabajo y en la calle. "Seguiremos en la movilización y en la negociación colectiva hasta que la vivienda deje de ser un privilegio y los salarios permitan vivir con dignidad", ha subrayado.

Por su parte, Alfredo Sanz ha señalado que aunque "la patronal dice que puede ser una obra ilegal, que no tiene nada que ver con el mundo laboral", si "conseguimos un 5% de subida" en los salarios "y la vivienda nos sube en un 20 o un 25%, al final todo lo que son las subidas salariales se las está comiendo la vivienda". Por ello, "al final no vale de nada todo lo que se está consiguiendo sindicalmente en cualquier convenio de empresa, en subidas salariales o en un convenio del sector".

Según ha apuntado, "lo mismo pasa con el IPC, que está disparado", o con los carburantes, ya que "llenar un depósito de gasolina cuesta por lo menos un 30% más de lo que estaba costando hace un año". "Al final no vale de nada lo que se consigue en el seno de las empresas en unas luchas con la patronal si no frenamos todo esto", ha reivindicado.

Preguntado por la adhesión de sindicatos como ELA y LAB, Josema Romeo ha respondido que la huelga pretende ser "transversal" y que "vamos a llamar a todo el mundo", a los "sindicatos nacionalistas y no nacionalistas, organizaciones... porque creo que es el momento". "Creo que lo que tenemos encima es un hito histórico, tanto en Navarra como en España, y creo que si estamos pidiendo que la clase trabajadora mejore en todos sus aspectos, cuanta más gente estemos será mejor", ha manifestado.

En cuanto al detonante de la convocatoria, Romeo ha explicado que las huelgas generales tienen su origen en "un estallido social", y en este caso han sido los decretos de vivienda. "Llevábamos mucho tiempo hablando de la vivienda, hablando de los salarios dignos y del techo, pero siempre hay una espita y ha sido esta, como podría haber sido cualquier otra. Pero lo importante es sacar esto adelante para que mejoren todos los aspectos", ha indicado, tras reivindicar que suban los salarios "para poder pagar viviendas", y que "los fondos buitres no sigan malvendiendo la vivienda y siendo un negocio".

ADELANTO ELECTORAL

Respecto al adelanto electoral, Josema Romeo ha considerado que "llega en un momento de enorme relevancia política y laboral". Según ha indicado, "cuando hay un bloqueo en el Parlamento, como ha ocurrido estos últimos años, quien más sufre esos bloqueos son las personas que más necesitan de la política: las personas que son desahuciadas, las personas que no llegan a fin de mes o las personas que necesitan medidas para contener los precios".

Ha añadido Romeo que CCOO va a trabajar en la convocatoria de la huelga general, pero también "para que la gente, cuando lleguen las elecciones generales, valore qué es lo que tiene que votar". "El sindicato, tanto en el Estado como en Navarra, va a continuar con su estrategia y su actitud de reivindicar mejores salarios, medidas contundentes en materia de vivienda y medidas que contengan la inflación", ha destacado.

A su juicio, "es imprescindible que continúen las movilizaciones en la calle por la vivienda o por el resto de cuestiones que afectan a la clase trabajadora", y ha emplazado a la participación tanto en la huelga general como en las elecciones.

Por su parte, Alfreso Sanz ha señalado que "ahora es el momento" porque "estamos escuchando ya muchos mensajes de los partidos políticos desde derecha y extrema derecha que ya hablan de recortes en pensiones, que hablan de que las altas laborales las puede dar o las debería dar la mutua, estamos oyendo hablar de recorte de derechos de la clase trabajadora". "Y por eso entendemos que ahora es el momento de que la gente decida", ha subrayado.