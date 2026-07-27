CCOO critica que "Correos recorta un 34% la contratación de verano en Navarra mientras presume de beneficios"

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha criticado este lunes que "Correos ha reducido en torno al 34% la contratación de verano en Navarra respecto a la campaña estival de 2025", una decisión que el sindicato considera "especialmente grave por producirse en pleno periodo vacacional y en un contexto de creciente carga de trabajo para las plantillas".

Según los datos recopilados por CCOO, los mayores recortes se han producido en las Unidades de Distribución y en las Oficinas, "donde la cobertura de vacaciones y ausencias se encuentra muy por debajo de las necesidades reales del servicio".

En las Unidades de Reparto de Navarra, ha indicado el sindicato, en julio del 2025 se hicieron 118 contratos frente a los 87 que se han hecho para este año, los contratos de reparto pie se han pasado de 16 a 9, y para agosto están previstos un 40% menos que en 2025. En oficinas la contratación de julio ha sido un 50% menos que la del año pasado.

Según CCOO, en Pamplona, en Reparto y Oficina la reducción de contratación es de un 50%, en Agente Clasificación han pasado de hacer 10 contratos en 2025 a hacer 6 este año; en Tudela, en Reparto se ha reducido la contratación un 50%; en Villava, en Reparto se ha reducido un 45%; en Estella, en oficina cero contratos; en Tafalla, en oficina, cero contratos, mientras que en Reparto Urbano solo 2 de las 8 secciones están actualmente cubiertas.

"Correos pretende prestar más servicios con menos personas. Cada verano recorta la contratación mientras aumenta la población, crece la paquetería y se incorporan nuevas tareas a las ya existentes. Es una decisión exclusivamente económica que acaba pagando la plantilla y la ciudadanía", ha censurado CCOO.

El sindicato considera que "este recorte constituye el mayor ajuste de contratación estival registrado en la Comunidad foral y responde a una política continuada de reducción de costes laborales que se viene aplicando en Correos desde hace años".

A su juicio, la empresa está utilizando conceptos como "eficiencia" o "productividad" para "justificar una estrategia basada en la disminución de efectivos, el incremento de las cargas de trabajo y el deterioro progresivo del Servicio Postal Público". "Cada verano se contrata menos personal mientras aumentan la población, la paquetería y los servicios que presta Correos. El resultado es una sobrecarga cada vez mayor para la plantilla y un deterioro progresivo de la calidad del servicio que recibe la ciudadanía", ha expuesto.

CCOO ha indicado que estos recortes "resultan especialmente contradictorios cuando la dirección de Correos continúa presentando públicamente a la empresa como un instrumento esencial para la cohesión territorial y anuncia nuevos servicios públicos que requieren más recursos humanos y no menos".

Para el sindicato, "el recorte en la contratación de verano se produce con la reciente publicación del Informe Anual 2025 de Correos, en el que la empresa declara unos beneficios de 11,5 millones de euros". "No se puede presumir de beneficios cuando una parte importante procede de vender patrimonio y de recortar empleo. Si los resultados se consiguen reduciendo contratación y aumentando la carga de trabajo, quien está financiando esos beneficios es la propia plantilla", ha expuesto.

Para CCOO, "no se puede hablar de éxito empresarial cuando ese resultado se obtiene a costa de reducir contratación, aumentar la presión sobre las plantillas y deteriorar las condiciones de trabajo". Además, ha señalado que "Correos mantiene niveles de temporalidad incompatibles con una empresa pública, miles de puestos pendientes de estabilización, una elevada parcialidad y una oferta de empleo paralizada desde hace cuatro años".

CCOO ha exigido a Correos "la recuperación inmediata de los niveles de contratación necesarios para garantizar la cobertura de vacaciones, permisos y ausencias, reforzar las plantillas y asegurar la prestación de un servicio postal público de calidad en Navarra". "Sin empleo suficiente que garantice el mantenimiento de las condiciones laborales no puede existir un servicio público de calidad", ha concluido.