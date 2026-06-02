CCOO dice que los datos "reflejan la buena senda" del mercado laboral en Navarra y pide "mejorar las condiciones"

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha afirmado que los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social conocidos este martes "reflejan la buena senda del mercado del trabajo en Navarra", después de conocer que el paro bajó en 618 personas en mayo en relación con el mes anterior, un 2,14%, y el total de desempleados en la Comunidad foral se sitúa en 28.285.

"Desciende el paro con fuerza, sube el número de personas afiliadas a la Seguridad Social y se logra el récord histórico de personas ocupadas", han indicado en un comunicado. Según han añadido, "hay más mujeres (150.648) y hombres (171.710) trabajando que nunca en la Comunidad foral", por lo que el sindicato apuesta por" una ofensiva en la negociación colectiva".

"El crecimiento económico y de beneficio de las empresas debe repercutir en la vida cotidiana de la gente trabajadora, logrando subidas salariales por medio de la negociación de los convenios sectoriales, territoriales y de empresa", han subrayado, tras considerar que "hay que acabar con la precariedad de las relaciones del trabajo en Navarra".

El paro "se reduce en 618 personas con respecto al mes anterior y en 674 con respecto al mismo periodo que hace un año". El descenso interanual es del 2,33%. El paro afecta a 28.285 personas, de las que 17.434 son mujeres y 10.285 son hombres.

"Preocupa la proporción de mujeres en desempleo, que representan el 62% de las personas desempleadas. Pese a este descenso, Navarra mantiene registros de desempleo excesivamente altos. En el último año se han creado 6.221 empleos. La afiliación a la Seguridad Social vuelve a alcanzar cifras históricas: Navarra contabiliza 322.358 afiliaciones a la Seguridad Social", han remarcado.

Además, "aumenta con intensidad el número de personas con contratación indefinida a tiempo completo". En mayo, este tipo de contratación alcanzó a 147.2656 personas: 55.109 mujeres y 92.156 hombres.

El sindicato ha criticado que, "aun así, persisten altas tasas de parcialidad y temporalidad en las contrataciones, por lo que se deben seguir adoptando medidas para mejorar la calidad en el empleo". Durante este mes pasado se registraron un total de 23.900 contratos, de los que el 22% fueron indefinidos.

El empleo "subió en todos los sectores, si bien destaca de manera positiva el crecimiento en la industria, que crea 663 empleos en el último mes y recupera los niveles de ocupación del año anterior". La "buena marcha del sector", con 72.467 personas trabajando, "se explica por el buen comportamiento de empresas como Volkswagen o Hyundai Movis".

CCOO considera que los datos del mes de mayo en Navarra "dejan un balance positivo en las grandes cifras -también en la comparación interanual- pero mantiene problemas estructurales que no pueden ignorarse".

"El mercado de trabajo sigue creando empleo y el paro baja. Este mes de mayo, además, lo hace con mucha intensidad. Sin embargo persisten problemas que urge abordar. El paro de larga duración no desciende. 4 de cada 10 personas paradas llevan 1 año o más en desempleo. Por otro lado, el paro entre los más jóvenes y entre los mayores de 54 años continúa en niveles inaceptablemente altos", han apuntado.

Para CCOO "es muy preocupante la feminización del desempleo", ya que las mujeres "representan el 62% de las personas desempleadas". Estos datos "evidencian que se deben intensificar las políticas de empleo con perspectiva de género y con un sistema de cuidados público, de calidad y accesible a todas las personas que lo necesiten para impulsar el empleo de calidad entre las mujeres".