CCOO y DISNAVARRA colaborarán para "garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades en el empleo público"

Encuentro entre el sindicato CCOO y la asociación DISNAVARRA - CCOO

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO y la asociación DISNAVARRA han mantenido esta semana un encuentro con el objetivo de "abordar las barreras a las que se enfrentan" las personas con dislexia y otros Trastornos Específicos del Aprendizaje (DEA) al intentar acceder a la función pública.

Tras la reunión, el sindicato se ha comprometido "firmemente" a trasladar y defender una batería de medidas de adaptación en las mesas de negociación de las próximas convocatorias de oposición, según ha informado en un comunicado.

La dislexia es un trastorno de origen neurobiológico que afecta al aprendizaje, dificultando la lectura, el deletreo y la escritura fluida debido a una forma diferente de procesar el lenguaje y los sonidos. Al "no tratarse de una falta de capacidad sino de una diferencia en el procesamiento", desde CCOO se defiende que los procesos selectivos deben adaptarse para evaluar el "conocimiento real de los aspirantes, sin que su trastorno suponga una desventaja injusta".

Las propuestas concretas que CCOO planteará a las administraciones locales de Navarra incluyen tiempo adicional, con ampliación del tiempo estipulado para la realización de los exámenes; formatos accesibles, con uso de tipografías de fácil lectura y la flexibilización o no penalización en las faltas ortográficas mecánicas; herramientas tecnológicas, permitir el uso del ordenador como alternativa a las plantillas tradicionales de test; y formatos alternativos, con el establecimiento de pruebas orales que "garanticen la equidad en el proceso de evaluación".

Durante el encuentro, las representantes de DISNAVARRA expusieron el "impacto diario" de estos trastornos y las "enormes dificultades" que encuentran los opositores para "competir en igualdad de condiciones debido a la actual rigidez" de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE).

Desde CCOO se subraya el "compromiso absoluto" con el acceso universal al empleo público. El sindicato recalca que las Administraciones Públicas "tienen la responsabilidad legal y moral de eliminar cualquier obstáculo que impida la participación plena y equitativa de toda la ciudadanía, garantizando que el talento y la capacidad no queden excluidos por una falta de adaptación de los procesos".