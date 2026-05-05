CCOO exige que se "refuerce" el sistema de atención a la dependencia en Navarra

Concentración convocada por CCOO. - CCOO

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO se ha concentrado este martes frente al Gobierno de Navarra para reclamar un "refuerzo urgente" del sistema de atención a la dependencia y exigir que "se reduzcan las listas de espera para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas dependientes de Navarra".

A la concentración ha acudido también el secretario general de CCOO, Josema Romeo, quien ha criticado que la atención a la dependencia "no puede seguir siendo tratada como un asunto secundario, aplazable o privado de las familias". "Detrás de cada expediente hay personas en situación de vulnerabilidad que requieren una respuesta inmediata. No estamos hablando de cifras, estamos hablando de vidas", ha señalado Romeo, insistiendo en que este derecho es también urgente porque "hay personas que no pueden esperar".

CCOO ha reclamado al Gobierno de Navarra "un refuerzo decidido del sistema, con más financiación pública, incremento de plantillas, mejora de las condiciones laborales del sector y más recursos para reducir las listas de espera". El sindicato ha advertido de que "no se puede tolerar que haya personas que fallezcan sin haber recibido la ayuda a la que tenían derecho". En Navarra, ha expuesto, más de seis personas fallecen cada mes sin haber recibido la prestación correspondiente. En 2024, ha añadido, fueron 100 personas las fallecidas en la Comunidad foral cuando estaban en lista de espera.

En este sentido, la Federación de Pensionistas de CCOO ha alertado del impacto de las demoras en la tramitación de expedientes. Actualmente, ha indicado, 693 personas se encuentran en lista de espera en Navarra para la valoración de su grado de dependencia, con un tiempo medio de espera de 202 días, "superando el plazo máximo de 180 días establecido por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia".

A nivel estatal, más de 250.000 personas permanecen en listas de espera. Para CCOO, estas cifras son "inasumibles para una sociedad avanzada" y "evidencian la necesidad de actuar con urgencia".

COPAGO DE LAS FAMILIAS

El sindicato también ha criticado que las listas de espera y la insuficiencia de las ayudas están provocando un copago "excesivamente alto" para las familias, "lo que en muchos casos pone en riesgo su estabilidad económica". Asimismo, han expuesto que una de cada dos personas dependientes es cuidada por su entorno familiar, principalmente mujeres, "lo que contribuye a agravar situaciones de desigualdad, pobreza y abandono del mercado laboral".

En paralelo, CCOO ha puesto en valor la reciente firma del primer convenio de dependencia en Navarra, "que beneficiará a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras del sector, con incrementos salariales de en torno al 11% durante los próximos cuatro años".

Para CCOO, "la firma de este convenio es sin duda un gran paso para mejorar los derechos, la estabilidad y el poder adquisitivo de las plantillas de este sector, pero aún queda camino por recorrer para garantizar una atención de calidad".

Por todo ello, el sindicato ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que actúen "con responsabilidad y urgencia". "Invertir en dependencia no es un gasto, es una inversión social imprescindible. Es cuidar a quienes nos cuidaron y proteger a quienes más lo necesitan", han señalado Josema Romeo.

CCOO ha reiterado "la necesidad de avanzar hacia un sistema público de cuidados fuerte, con más recursos, más servicios profesionales, más residencias y centros de día públicos que garanticen la cobertura en todo el territorio navarro", recordando que "una sociedad se mide por cómo trata a las personas más vulnerables".