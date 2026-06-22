CCOO exige una "solución" para las 507 personas afectadas por la pérdida de calificación de VPO de sus viviendas

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha exigido una "solución rápida y satisfactoria" para las 507 personas afectadas por el fondo Testa Residencial que habitan viviendas de alquiler de VPO y que, durante estos próximos años, van a perder la calificación pública, es decir, su regulación de precio.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que Testa Residencial, "controlada por el fondo de inversión Blackstone, es el mayor propietario de vivienda en Navarra".

CCOO ha mostrado su "apoyo" a las personas afectadas y ha animado a participar en las movilizaciones que, durante estos días, se están dando en Navarra en defensa de estas familias. Para la organización sindical, "el derecho a una vivienda digna es una prioridad".

"Tal y como detallan los expertos en esta materia, ninguna familia debiera pagar más del 30% de su renta en un hogar digno. El Gobierno de Navarra, por su parte, debe seguir abordando políticas públicas valientes", han destacado.

A su juicio, "la declaración de zonas tensionadas o la no desclasificación de la vivienda construida con financiación pública son sólo algunas de las medidas que, poco a poco, están dando resultado en el mercado inmobiliario navarro".

Aun así, CCOO considera que el Gobierno y los Ayuntamientos "deben abordar nuevas iniciativas en esta materia". "La movilización de la vivienda vacía es un reto que las instituciones tienen pendientes", han añadido.

Pese al "esfuerzo de las instituciones por paliar el problema de acceso a la vivienda en Navarra", el sindicato considera "fundamental" la organización de las personas trabajadoras para "presionar colectivamente sobre un conflicto que afecta, en especial, a las personas jóvenes trabajadoras en todo el Estado".

Para CCOO, "el problema de acceso a la vivienda a un precio asequible plantea soluciones complejas y con rédito en el largo plazo". Por eso, considera que se debe "huir de las lecturas simplistas que plantean recetas mágicas ante un reto que presenta muchas derivadas".

"Los ejemplos de políticas públicas de vivienda emprendidos hace décadas en algunos países europeos como Holanda, Francia o Austria deben servir de inspiración a las instituciones del Estado para solucionar este escollo", han subrayado.