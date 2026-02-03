CCOO gana una demanda que obliga a KYBSE a pagar un 7,5% de incremento salarial a la plantilla desde 2023

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha ganado una demanda de conflicto colectivo contra KYBSE, empresa situada en Ororbia y dedicada a la fabricación de amortiguadores para automoción, por la que la compañía tendrá que pagar un 7,5% de incremento salarial a su plantilla con carácter retroactivo desde 2023.

CCOO interpuso la demanda en julio de 2024 y la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona la ha estimado, considerando que ha existido un incumplimiento de lo establecido en el artículo 29, f, 1 del convenio.

El sindicato ha explicado en una nota que dicho artículo recoge un acuerdo alcanzado con el comité y trasladado al convenio colectivo de la empresa por el que ésta se comprometía a poner en marcha una nueva línea de producción -trasladándola de su centro de Los Arcos- que debía estar funcionando a partir de septiembre de 2023. "En dicho artículo se recoge igualmente el incremento salarial que la empresa debería abonar si en dicha fecha no se estaba ejecutando la producción en marcha (incremento salarial del 2,7% más la diferencia entre el IPC de 2021 y el 1,7% si aquel fuera inferior)", ha apuntado.

CCOO y el resto del comité consideraron entonces que, a pesar de que KYBSE llegó a trasladar las máquinas para implantar la nueva línea, incumplió el acuerdo tanto en plazo como en volumen de producción.

La estimación íntegra de la demanda de conflicto colectivo interpuesto por la Federación de Industria de CCOO afecta a más de 600 trabajadores y trabajadoras. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en suplicación por la empresa.

CCOO considera "importante" esta sentencia, "tanto por el importe del incremento salarial que va a suponer para las personas trabajadoras de KYBSE como por el mensaje que se lanza a la dirección de KYBSE de que los compromisos y los acuerdos están para cumplirse". "El futuro de la actividad y de los puestos de trabajo en KYBSE depende de una relación fluida y responsable entre empresa y comité. La plantilla de KYBSE no puede depender de soluciones puntuales e improvisadas que suponen modificar continuamente el convenio colectivo de aplicación y que generan situaciones de confusión", ha afirmado el sindicato.