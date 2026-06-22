CCOO de Navarra ha atendido casi 1.000 consultas en el proceso de regularización de personas migrantes

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO Navarra ha atendido cerca de 1.000 consultas relacionadas con el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno de España, cuyo plazo de tramitación finaliza el próximo 30 de junio.

En un comunicado, el sindicato ha valorado de forma "muy positiva" la "respuesta" que está teniendo el proceso y ha destacado que "antes de que se pusiera en marcha este procedimiento", el sindicato "decidió implicarse activamente como entidad colaboradora, poniendo todos sus recursos humanos y organizativos al servicio de las personas que necesitaban regularizar su situación administrativa".

"Un compromiso que se ha desarrollado de forma completamente gratuita y con el objetivo de garantizar que ninguna persona quedara excluida del proceso por falta de información o asesoramiento", han añadido.

Durante estos meses, CCOO de Navarra ha atendido cerca de 1.000 consultas relacionadas con los requisitos, la documentación necesaria y los trámites administrativos del proceso a través de diferentes vías.

Además, desde la apertura oficial del procedimiento el pasado 20 de abril, el sindicato ha atendido de manera individualizada con cita previa a 332 personas y ha tramitado ya un centenar de solicitudes de regularización.

Para facilitar el acceso al procedimiento, CCOO Navarra ha habilitado un servicio específico de asesoramiento y acompañamiento en tres de sus sedes: Pamplona, Tudela y San Adrián.

Asimismo, se han desarrollado asambleas informativas en distintas localidades navarras con el objetivo de "ofrecer información clara y resolver dudas entre las personas potencialmente beneficiarias".

EL PERFIL DE LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROCESO

CCOO ha señalado que "una parte fundamental" del trabajo realizado ha consistido precisamente en la orientación previa, "ayudando a las personas interesadas a conocer qué documentación debían aportar y cuáles eran los requisitos exigidos para acceder al procedimiento".

Mattews Noboa, responsable de Migraciones de CCOO de Navarra, ha destacado el "agradecimiento" que han mostrado las personas usuarias del servicio.

"Estamos comprobando que existe una enorme necesidad de información y acompañamiento. Muchas de las personas que han acudido a nuestras sedes llevaban años trabajando, contribuyendo a nuestra sociedad y desarrollando proyectos de vida en Navarra, pero seguían encontrándose en una situación administrativa de vulnerabilidad. Poder ayudarles a regularizar su situación supone garantizar derechos, combatir situaciones de explotación laboral y favorecer una integración plena en nuestra sociedad", ha subrayado.

El perfil de la persona migrante que ha acudido a asesorarse a CCOO de Navarra varía según la zona de atención. En la sede central de CCOO en Pamplona, un 80% de las personas atendidas son de origen latino, sobre todo de Perú y Colombia, y la gran mayoría son mujeres. Muchas de ellas, trabajando en situación irregular como empleadas domésticas, en limpieza o en hostelería.

En cambio, en la sede de San Adrián y de Tudela, el perfil mayoritario han sido varones de origen marroquí o argelino, trabajadores del campo.

LA REGULARIZACIÓN, UNA "APUESTA SINDICAL"

CCOO ha remarcado que más de 200 sindicalistas están participando en este proceso en todo el Estado, ofreciendo atención presencial y telemática a través de la plataforma habilitada para este fin.

Para el sindicato, esta regularización extraordinaria "constituye una medida de justicia social y laboral", ya que "la existencia de personas trabajadoras en situación administrativa irregular facilita situaciones de abuso, economía sumergida y competencia desleal basada en la precarización de las condiciones de trabajo".

Por el contrario, la regularización "contribuye a garantizar derechos laborales, reforzar la protección social y mejorar las condiciones del conjunto de la clase trabajadora".

CCOO, como entidad colaboradora implicada en este proceso, destaca "el esfuerzo colectivo realizado para facilitar el acceso a derechos y avanzar hacia una sociedad más justa, cohesionada e inclusiva, donde ninguna persona trabajadora quede al margen de la protección social y laboral".