CCOO Navarra gana las primeras elecciones sindicales de Glovo al obtener 8 de 9 delegados

PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de CCOO Navarra ha resultado ganadora de las primeras elecciones sindicales de Glovo en España, que se han celebrado este miércoles en Pamplona, obteniendo 8 de 9 delegados.

En declaraciones a los medios de comunicación, el cabeza de lista de la candidatura ganadora, Pablo Díaz, ha explicado que "nuestra primera meta es poder discutir un convenio propio o adherirnos a un convenio navarro que sirva como suelo para poder establecer unas nuevas condiciones de contratación". "Ya después tenemos otras reivindicaciones, como un local de empresa para protegernos de climas adversos como los que se ven trabajando en la calle", ha añadido, tras subrayar que también exigirán vehículos suministrados por la empresa para realizar su labor diaria.

El nuevo comité, que se completa con un delegado de ELA, se circunscribe al ámbito de Pamplona.

Díaz ha mostrado su "entusiasmo", ante el hecho de que se haya "podido culminar el proceso electoral" de Glovo, que hace un mes se había detenido "por decisión de un laudo arbitral que en aquel momento daba la razón a un sindicato que, en componenda con la empresa, había impugnado las elecciones porque el censo electoral no era, según ellos, representativo".

"Hemos salido victoriosos con las reglas que ellos han puesto. Se ha llamado a votar a 276 personas trabajadoras de la empresa, de las cuales han participado en el proceso 116, y la candidatura que yo represento, con todos mis compañeros por parte del sindicato de CCOO, hemos logrado 101 votos. Esto representa, de los 9 delegados que han sido electos o que se podían elegir para este comité, 8", ha dicho.

En este sentido, ha remarcado que supone "muchísima alegría" y una "satisfacción grandísima", porque ha sido un proceso difícil, habiendo tenido que "denunciar, saltar obstáculos que la empresa ha puesto para que este proceso no se pudiera dar".

"Lo vemos como un hito histórico porque somos pioneros a nivel de España, a nivel internacional, porque Glovo siempre ha evitado trabajar con empleados directos, siempre ha tratado de externalizar", ha comentado, tras considerar que Navarra va a "ser referente en el país" al crear el primer comité de empresa de Glovo.

Díaz ha trasladado a la empresa que "así como nos han visto batallar siempre y no claudicar en nuestras aspiraciones, a día de hoy les llamamos a que puedan hacer 'match' con nosotros para lograr resolver el caos que a día de hoy se vive en Pamplona". "Y si no es así, vamos a utilizar todas las herramientas como ahora comité electo por los trabajadores para que se puedan hacer cumplir", ha apuntado.

Según ha subrayado, "tenemos toda la disposición de servir como una herramienta para que podamos trabajar y lograr condiciones dignas, pero si esto no es posible nos tendrán de frente, haciendo todas las actividades que por ley podamos para lograrlo".