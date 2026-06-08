CCOO no se reunirá con Uvesa hasta que el grupo "deje de bloquear la negociación colectiva"

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los trabajadores de CCOO en los centros de trabajo de Uvesa (Navarra, Segovia, Burgos, Valencia, Granada y Málaga) han decidido por unanimidad no asistir al encuentro propuesto por la empresa para este lunes, "ni a los que se convoquen en el futuro", hasta que el grupo "deje de bloquear la negociación colectiva y de menospreciar a su plantilla".

En un comunicado, desde CCOO de Navarra han señalado que el sindicato exige que "se negocie de buena fe y que se firmen los tres convenios colectivos sectoriales que se aplican en la empresa y en los que este grupo de alimentación tiene mucho que decir: mataderos de aves y conejos; industrias cárnicas y alimentos compuestos para animales".

El sindicato también reclama que "se normalicen las relaciones con la representación legal de las personas trabajadoras de todos los centros de Uvesa; que se cumplan con los requerimientos de la Inspección de Trabajo; que se respete la ley en lo relativo a los permisos y a las reducciones de jornada y que se termine con la campaña de sanciones indiscriminadas contra las personas trabajadoras".

CCOO también ha destacado el "apoyo incondicional" de los trabajadores de todas las plantas a sus compañeros del centro de trabajo de Tudela, "que están inmersos en una huelga por la negativa de la empresa a sentarse en la mesa de negociación".