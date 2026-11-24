PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CCOO ha rechazado el acuerdo anunciado este lunes entre los sindicatos LAB, SATSE, USAE, UGT y AFAPNA con el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por considerar que es una propuesta "muy insuficiente y alejada no solo de las peticiones sindicales, sino de lo que han transmitido las propias partes firmantes".
En un comunicado, el sindicato ha criticado que la propuesta sobre exención de noches para mayores de 55 años "plantea unos condicionantes que en la práctica posibilita a muy poco personal acogerse a esta medida".
También lamenta que "no se admita la solicitud de aumento del complemento de especial riesgo hasta el 10%, aludiendo a la imposibilidad de hacerlo por la Ley de Estabilidad Presupuestaria". Para el sindicato tampoco se propone una "solución aceptable" al "problema de las jornadas parciales".
Respecto al aumento del número de plazas como refuerzo, "se incluyen un número de plazas que ya estaban como estructurales y cuya vocación era consolidarse en vacantes, hubiera o no acuerdo".
Por ello, CCOO considera que "su número y respaldo presupuestario resultan inflados de forma indebida y artificial". El sindicato sí considera "positivas" las medidas referentes a la formación, a las guardias y a las bolsas para exceso de horas.